«Зенит» близок к договоренности по трансферу Лантратова из «Химок»

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сегодня, 10:11

«Зенит» возобновил переговоры с «Химками» касательно трансфера голкипера .

«Стороны близки к договорённости о трансфере вратаря, но при этом пока между клубами нет ясности, когда произойдёт переход: до конца зимнего окна или летом», — утверждает источник.

Ранее появлялась информация, что сумма отступных Лантратова составляет более трёх млн евро.

Контракт Лантратова с «Химками» действует до лета 2025 года.