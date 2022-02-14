«Зенит» близок к договоренности по трансферу Лантратова из «Химок»

«Зенит» возобновил переговоры с «Химками» касательно трансфера голкипера Ильи Лантратова.
«Стороны близки к договорённости о трансфере вратаря, но при этом пока между клубами нет ясности, когда произойдёт переход: до конца зимнего окна или летом», — утверждает источник.
Ранее появлялась информация, что сумма отступных Лантратова составляет более трёх млн евро.
Контракт Лантратова с «Химками» действует до лета 2025 года.
следующем сезоне.
следующем сезоне.
Жилплощадь позволяет, а лишний член бабе не помеха .)))
Жилплощадь позволяет, а лишний член бабе не помеха .)))