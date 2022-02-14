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«Зенит» близок к договоренности по трансферу Лантратова из «Химок»

сегодня, 10:11

«Зенит» возобновил переговоры с «Химками» касательно трансфера голкипера Ильи Лантратова.

«Стороны близки к договорённости о трансфере вратаря, но при этом пока между клубами нет ясности, когда произойдёт переход: до конца зимнего окна или летом», — утверждает источник.

Ранее появлялась информация, что сумма отступных Лантратова составляет более трёх млн евро.

Контракт Лантратова с «Химками» действует до лета 2025 года.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 11:25
Похоже Зенит его купит наверняка.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:06
Не переедет в Питер, будет играть в ФНЛ в
следующем сезоне.
санек002
санек002
сегодня в 10:50
ВЫЯСНИТСЯ ЧТО ЭТО УТКА!
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 10:47
Добра .
Жилплощадь позволяет, а лишний член бабе не помеха .)))
Главный судья
Главный судья
сегодня в 10:24, ред.
Хахха все Сафонов и Галицкий указали Зениту его место)))
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:21
Приветствую! Чтобы было)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:14, ред.
Ну и зачем он Зениту . И чем он лучше Кержакова.
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