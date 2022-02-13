«У Захаряна уже есть всё для топ-лиги». 7 клубов, где интересно увидеть Арсена в будущем .

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вчера, 14:53

Скауты следят за хавбеком «Динамо».

Лаксальт грамотно расписал ситуацию. Хотя у Шварца юный Захарян прибавил, это объективно талантливый молодой футболист, нужно еще много лет пахать, чтобы повысить уровень и не останавливаться в развитии. Пока это обычный самарский парень, попавший в Москву в подростковом возрасте.

Как и его друзья, слушает Мияги и Кизару. Вкус у Арсена пока только на футбольном поле, но это нормально для 18-летнего. Хотя Захаряну полезно выучить английский язык и послушать качественный хип-хоп, а не слизанные копии. А еще полезно, если «Динамо» останется его единственной российской командой.

Эксперты УЕФА включили Арсена в список талантов, за которыми нужно следить в 2022-м. Прекрасно, что для сборной Карпина парня не потеряли – не уехал играть за Армению. Но вот от предложений из топ-5, если все сложится для Арсена удачно, Бувач отбиваться долго не сможет. И не должен, ведь максимум через два года стоит отправить Захаряна на экспорт. А стиль такой, что подойдет многим.

«Боруссия» Д

Захарян – классический футболист для Дортмунда. Там любят атакующих игроков с пасом, светлой головой и нетривиальными ходами. Арсен может сыграть глубже и выше по схеме. Всегда нацелен на последний пас. Хотя голевое чутье тоже имеется. У «Боруссии» Д текучка кадров – Дембеле, Санчо, Пулишича, Обамеянга, Мхитаряна и Гетце отпускали в другие клубы, как и многих других. Удобный трамплин для старта карьеры в топ-5. Беллингхэм и Рейна могут уйти, будет место для новых талантов.

«Лацио»

Точно нельзя идти в «Аталанту», Миранчук это уже понял. А вот в римский клуб к Сарри сам Алексей рвался зимой. Но у Иличича новая волна клинической депрессии, поэтому Миранчук остался в Бергамо. Может пожалеть, а вот «Лацио» вряд ли разочаруется, если в будущем Захарян окажется в их небесно-голубой футболке. Не факт, что к тому времени Иммобиле будет в прекрасной форме, как сейчас, но опыт Луиса Альберто подсказывает – для игрока между линиями в «Лацио» место найдется. Хотя многое зависит от имени тренера, Сарри не понравилась зимняя кампания Таре, могут быть конфликты и перемены.

«Севилья»

Один из боссов клуба рассказывал, что Коноплянка едва не выбросился из окна в Испании. Но тут важно понимать, это Евгений подшутил над менеджерами – дословно такое словосочетание использовал, когда описывал свой карантин во время пандемии, когда развлекался ловлей бабочек сачком, или реально ему настолько не понравилось в Севилье? После Кержакова, Коноплянки и Промеса интерес к ребятам из восточноевропейских чемпионатов у второго клуба Ла Лиги прямо сейчас не пропал. Забирали просто талантливых ребят, приглашали видных звезд. Не все заиграли, но Захаряна можно представить в схеме «4-3-3» на месте 27-летнего Хоана Хордана. Арсен играет ярче, хотя моложе на девять лет.

«Наполи»

Неаполитанский клуб попрощался с Хамшиком. На очереди Инсинье, а Мертенс еще на четыре года старше. Спаллетти понимает русский язык, знает рынок РПЛ . Легко одобрит трансфер Захаряна, если Арсену интересно поиграть в команде, которую поднял на вершину Диего Марадона. Но «Наполи» — непростой клуб, откуда сложно уйти. Вспоминаем не только истории Кавани и Игуаина, но и судьбу Кулибали, который стал любимчиком юга Италии, но пока не выигрывал большой трофей в клубной карьере. Захаряну будет место в «Наполи» через пару лет. Если команда останется на вершине, то это хороший вариант.

«Ливерпуль»

«Челси» не подходит, там иной стиль. А вот «Ливерпуль» с «4-3-3» подходит, ведь у Клоппа правый центральный хавбек должен быстро понимать ходы Александер-Арнольда. Захарян не менее талантливый, чем Джонс и Эллиотт, а оба получали игровую практику в этом сезоне. И хотя в составе есть Алькантара, его игра не впечатляет так, как в «Баварии». У «Ливерпуля» появится желание найти третьего хавбека, а поскольку Бувач в прошлом являлся большим другом Клоппу, почему бы не помириться, обсуждая трансфер Захаряна? Их общий товарищ Шварц может выступить посредником.

«Реал»

Мечтать не вредно, а Перес постоянно в поисках новых классных игроков. Особенно если могут соединять несколько ролей, как Камавинга. Кроос и Модрич стареют, Азар и Бэйл не прижились. Есть Винисиус, будет Мбаппе, но Захаряну так мало лет, что в «Реал» игрок его поколения может попасть через пять сезонов и оставаться молодым исполнителем. Бывший спортивный директор «Мадрида» Миятович, агенты Еремич и Лемич (второй работает с Модричем) бывали в конце прошлого года в Москве. Возможно, вербовали Рассказова в «Реал»? А если без иронии, то Захаряна все заметили. В мире завышенной трансферной стоимости выгоднее выдернуть парня за большие, но приемлемые деньги, если его переход через пару лет обойдется вдвое дороже.

«Манчестер Сити»

Все возможно, парень из академии «Шахтера» и основы «Уфы» выиграл немало титулов в команде Гвардиолы. Причем Зинченко играет на неродной позиции, где автоматически совершает больше ошибок. Захаряна же могут поставить туда, где ему удобно. Де Брюйне уже 30 лет, Бернарду Силве – 27. Через пару лет в «Манчестер Сити» будет место для футболиста, который раньше играл в восточной Европе. Фернандиньо и Яя Туре – легенды «горожан», не только дорогущим англичанам там доверяют.

Захарян может играть в стиле Гвардиолы. Арсена оценивают объективно, о его минусах тоже говорят – цепкий, но неправильно играет в отборе. Физически пока хиленький, хотя это отражение возраста. Но 4 гола и 5 ассистов в 17 матчах РПЛ , причем налегке, без напряжения, впечатлили скаутов. За Захаряном уже пришли, но «Динамо» правильно поступит, если возьмет паузу. Клубам РПЛ важно стать думать об интересах самих игроков. Многие трансферы на выход непродуманные.

Головина запихнули в клуб без стабильного тренера, лишь бы российскому миллиардеру. Миранчука отправили к странному наставнику в команду, где на его роль до пяти претендентов. Чалова не пустили в АПЛ , где его ждали в середняке, а в «Базель» ушел спонтанно, отказавшись от половины зарплаты. У «Динамо» совсем нет опыта выгодной отправки молодых игроков в топ-5. Поэтому судьба Захаряна сильно зависит от такта и вкуса Шварца и Бувача.

Нельзя загубить карьеру настолько талантливого ребенка, хватит «русского Месси» и ему подобных. Да и о фанатах футбола стоит подумать. Российская публика соскучилась по успехам своих в топ-5, и это очевидно по реакции на любое удачное действие, вроде голов Смолова в Испании. Пора воспитать звезду.