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Дюков обозначил главную проблему с футбольными специалистами в России

сегодня, 23:01

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал главную проблему с отечественными специалистами в области футбола:

Если говорить о футбольных специалистах, то основная проблема сегодня — недостаточное количество высококвалифицированных кадров. Два года назад была создана Академия РФС. Она взяла на себя реализацию всех образовательных инициатив в российском футболе: подготовка тренеров, подготовка судей и подготовка широкого круга иных профессионалов и специалистов, задействованных в футболе.

Если говорить о тренерском обучении, то эти два года ушли на то, чтобы целиком пересмотреть систему образования и привести её в соответствие с требованиями тренерской конвенции УЕФА, международными стандартами, а также федеральным государственным образовательным стандартом.

Недавно было подписано соглашение с Французской федерацией футбола, которой мы очень благодарны за содействие и поддержку. Мы знаем, что французский футбол сейчас находится в числе лидеров, у них сильная тренерская школа и подготовка резерва. Это полезный и для нас, и для них обмен опытом.

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Futurista
Futurista
сегодня в 23:25
протон
протон
сегодня в 23:05
Прогнила вся система, (фурсенко,дюков,мутко и тд) правят российским футболом как хотят уже достаточно долго,и все видят результат их работы. Менять нужно верхушку,а тренеры и игроки появятся со временем.
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