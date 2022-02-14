Боярский: «Сбрею усы, если „Зенит“ выиграет Лигу Европы»

Народный артист РФ и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что сбреет усы, если питерский клуб выиграет Лигу Европы в нынешнем сезоне.
Считаю ли я себя преданным фанатом «Зенита»? Конечно!
Верю ли в победу «Зенита» над «Бетисом»? Да! Сбрею усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Усы вырастут, а чемпионство — навсегда!
Усы гусара украшают ,
Усы гусара в бой ведут !
Усы девице щёчку - жгут ,
Усы гусара прикрывают ,
Когда лосины он снимает ,
Или когда гусары лгут ,
Прокурены усы гусара ,
Седеют в сабельной сечи
И мокнут в долгие дожди
Если усы чуть подкрутить -
Гусару легче водку пить !
Гусар не может - без усов ,
Как бриг - без белых парусов
Усы гусара украшают ,
Усы гусара в бой ведут !
Усы девице щёчку - жгут ,
Усы гусара прикрывают ,
Когда лосины он снимает ,
Или когда гусары лгут ,
Прокурены усы гусара ,
Седеют в сабельной сечи
И мокнут в долгие дожди
Если усы чуть подкрутить -
Гусару легче водку пить !
Гусар не может - без усов ,
Как бриг - без белых парусов