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Боярский: «Сбрею усы, если „Зенит“ выиграет Лигу Европы»

сегодня, 21:47

Народный артист РФ и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что сбреет усы, если питерский клуб выиграет Лигу Европы в нынешнем сезоне.

Считаю ли я себя преданным фанатом «Зенита»? Конечно!

Верю ли в победу «Зенита» над «Бетисом»? Да! Сбрею усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Усы вырастут, а чемпионство — навсегда!

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
сегодня в 23:01
Помню Газаев тоже говорил что сбреет усы если выйграет Кубок Уефа 2005 году так и не сдержал обещание.
Futurista
Futurista ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 22:59
Шляпу он сьест если Спартак ЛЕ выиграет...
Futurista
Futurista
сегодня в 22:57
После Бетиса...

ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:49
Знает же что такого не случится, поэтому смело говорит
Izmar
Izmar
сегодня в 22:47
Лучше бы пообещал пьяным за рулем не ездить.
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 22:47
ха, что за вздор, я помню одного такого, который так же говорил, Валера его зовут. И что, в итоге усы не сбрил... Обещать не значит жениться.
Jon718875
Jon718875
сегодня в 22:46, ред.
Так сказал, потому, что знает,что ЛЕ не возьмут ,а усы сами отвалятся от старости, по себе знаю
132-357-004 21
132-357-004 21
сегодня в 22:42
Боярский это предложил потому, что знает этого никогда не случится )
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:42
Расти дальше свои усы они никому нахрен не нужны а зениту тем более.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 22:42
Здесь с "Бетисом" шансы меньше, чем пятьдесят процентов, а тут целая Лига Европы. Усы могут спать спокойно.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:37
Лучше бы шляпу съел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:37
Газзай до сих пор не сбрил, а с болелы Тосно и подавно спроса не будет...
valeron4321
valeron4321
сегодня в 22:33
Михаил Боярский - я целиком и полностью за Путина, за его преемника, за то, чтобы так развивалась страна, как они задумали.
2021 г. РФ - умерло 2,41 млн.человек
- родилось 1,4 млн. человек
В июне 2018 года высказался за повышение пенсионного возраста
kasyak7
kasyak7
сегодня в 22:32
Где то я уже такое слышал, кто только не собирался сбривать усы.
Усы это святое.
kasyak7
kasyak7 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:31
Это хто?)))) Грузчик из морского порта?
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 22:28
Эх,за одно и подмышки побрею....
Хиромант
Хиромант
сегодня в 22:28
Боярский: «Сбрею усы, если „Зенит“ выиграет Лигу Европы»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1303604/boyarskiy-mihail-zenit 14.02.2022

- Ну зачем же так торопиться? Сначала надо туда ещё попасть.

- А для этого необходимо пройти испанцев... Я вон поспорил, что месяц материться не буду, если "Зенит" обыграет "Бетис" по сумме двух матчей. А на работе без "великого и могучего русского языка" - ой как трудно!

- Так что, "Зенит", - Вперёд к победе! Не подведи! А то мне придётся срочно в отпуск идти...
sash71
sash71
сегодня в 22:28
Желание конечно у Сергеевича, как собссно у многих кто болеет за свои клубы, победить в престижных турнирах. Наверняка после такого заявления "суперфана" игроки Зенита будут в тройне мотивированы на историко-героическое событие победу в ЛЕ ! Сергеевич задал своими сбритыми усами действительно достойную планку, чтобы Зенит вновь вписал своё имя в историю мирового футбола.
протон
протон ответ Vik_ont25 (раскрыть)
сегодня в 22:27
Понятно что не пускают. Такие честные до костей и мозгов в России не нужны.
протон
протон ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 22:26
Чиновников-браконьеров и раньше хватало... А тут прям активно так по ТВ раскручивают случай именно с Рашкиным... Совпадение?
Попался в расставленный капкан , там в лесу не лось главной дичью был , а он .
Если бы они еще и Бондаренко поймали мы бы вообще охерели от того цирка с конями который бы по всем каналам устроили.
Он виноват конечно, и будет наказан. В сравнении с единоросами, и приближенными к императору, у него нет шансов на какое-либо снисхождение или отмазку. Это как и с Ефремовым. Кто лает на хозяина и строй, будут наказаны по полной. вот и всё.
Константин Смирнов
Константин Смирнов
сегодня в 22:24
Пусть мозги побреет,заросли они очень...
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 22:22
Кому сбреешь усы?
pomor45
pomor45 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 22:18
Шляпу оставил моли. Ей тоже надо что-то есть.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:17, ред.
Обувной магазин "Обувь Больших Размеров" переобувайся с Михаилом Боярским!!!
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 22:15
Таких, как Грудинин в большую политику не пускают...
Cat01
Cat01
сегодня в 22:15
Жаль это ему не грозит!!!
pomor45
pomor45 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 22:14
И лося с кабаном путают на незаконной охоте.
протон
протон
сегодня в 22:11
Ещё помню это : Михаил Боярский: «Лучше сбрить усы, чем болеть за «Спартак»
Артисту с таким рангом и эпатажности не стоит так заявлять.
Все клубы хороши, за них болеют массово. и это оскорбляет многих, надо быть осторожным Боярскому, уважаю Вас за ваши труды и вклад в историю кинематографии.
Gahi
Gahi
сегодня в 22:11
Но это уже слишком Михаил Сергеевич!
Усы гусара украшают ,
Усы гусара в бой ведут !
Усы девице щёчку - жгут ,
Усы гусара прикрывают ,
Когда лосины он снимает ,
Или когда гусары лгут ,
Прокурены усы гусара ,
Седеют в сабельной сечи
И мокнут в долгие дожди
Если усы чуть подкрутить -
Гусару легче водку пить !
Гусар не может - без усов ,
Как бриг - без белых парусов
санек002
санек002
сегодня в 22:11
не сбреет!будут спрашивать как в фильме бриллиантовая рука!
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