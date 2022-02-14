Боярский: «Сбрею усы, если „Зенит“ выиграет Лигу Европы»

Народный артист РФ и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что сбреет усы, если питерский клуб выиграет Лигу Европы в нынешнем сезоне.

Считаю ли я себя преданным фанатом «Зенита»? Конечно!

Верю ли в победу «Зенита» над «Бетисом»? Да! Сбрею усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Усы вырастут, а чемпионство — навсегда!