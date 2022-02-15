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Алип: «Когда мне было 10 лет, папы не стало. В 12 умерла мама»

сегодня, 13:07

Новоиспеченный игрок «Зенита» Нуралы Алип рассказал, как он остался сиротой:

Почему я выбрал именно футбол? Когда отец был жив, он отдал меня на вольную борьбу. Мне было 8 лет, я дома лежал, ничего не делал, а папа хотел меня куда-то отдать. А возле дома у нас было футбольное поле — точнее, бетонка. И я часто там с ребятами пинал мяч. Папа видел, что футбол меня привлекает больше, и решил записать в секцию. Когда мне было 10 лет, папы не стало. В 12 мама умерла от сердечного приступа. Я продолжал заниматься футболом в Актау. А через 3 года, в 2015-м, меня и еще двух ребят отправили в академию «Кайрата» на просмотр. Дали нам неделю, двое поступили, а один не попал.

Я жил с братом и снохой. У меня еще две старшие сестры, но они давно замужем. Брат и сноха мне очень помогали. Сноха ежедневно со мной вместо репетитора занималась, помогала учить все предметы в школе ради хороших оценок. Но их не было — я часто прогуливал школу ради футбола. Конечно, и мой первый тренер Ержан Джамбиров всегда помогал. У меня не было денег на бутсы, и он подарил мне пару в 12-13 лет. Вообще, футбол очень помог мне пережить все трудности, закалил характер.

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Дoбрыня
Дoбрыня
сегодня в 13:49
Успехов тебе...пусть будет у тебя все хорошо
Capral
Capral
сегодня в 13:18
Можно только посочувствовать молодому человеку.... Удачи тебе, Нуралы- крепкого Здоровья, и главное- без травм!!!!!!!
Nikohcw2311
Nikohcw2311
сегодня в 13:16
Очень сильный парень, успехов ему в жизни и карьере.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:08
Несчастья они закаляют!
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