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Семшов: «Уход Азмуна может сказаться на игре „Зенита“ с „Бетисом“»

сегодня, 15:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис17.02.2022 в 20:45 Не начался

Экс-игрок «Зенита» Игорь Семшов поделился ожиданиями от противостояния питерского клуба с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы:

Пока мы не увидим состояние «Зенита», можно говорить, что они пройдут «Бетис». В футболе всякое бывает, тем более матчи на вылет всегда непредсказуемые. С другой стороны, небольшое преимущество в плане игрового ритма есть у «Бетиса». Они сейчас на ходу, а у «Зенита» была игровая практика только в товарищеских встречах. Уход Азмуна также может сказаться на игре «Зенита» с «Бетисом».

Зависит ли будущее Семака в «Зените» от матча с «Бетисом»? Не думаю, потому что «Зенит» сейчас на лидирующих позициях в чемпионате. Если учесть, что в последние годы мы не так удачно выступаем в Лиге чемпионов, Лиге Европы, наверное, еврокубки — это не самое главное. Да, «Зенит» давно не выходил в весеннюю часть, но сейчас задача выполнена, и тренерский штаб неплохо справился, всегда надо достигать максимального результата.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 16:23
Уже и оправдания готовы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:05
Зенит врядли чего нибудь добьётся с азмуном или без.
4RT
4RT
сегодня в 15:46
Если что всё валите на Азмуна
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:46
Некоторая принципиальная позиция у руководства "Зенита" по поводу Семака будет. Задача "выступить в еврокубках не хуже "Спартака" точно поставлена и если "Зенит" вылетит от "Бетиса", то он уже выступит хуже, так как "Спартак" уже находится в следующей стадии. То есть поражение "Бетиса" в какой-то мере повлияет на тренерскую карьеру Семака в "Зените". Возможно скоропалительной отставки не будет, но при дальнейших оплошностях это поражение точно припомнят и добавят к серьезным недоработкам.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:41
Хоть с Сердаром или без думаю не пройдут! Хотя конечно удачи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:34
Небольшой напряг имеется...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:30
Можно подумать Зенит с Азмуном прямо таки гарантировал себе выход в плейофф в последние 3 сезона....

При Семаке (с Сердаром или без) Зенит как играл так и играет...предсказуемо и маловариативно....
drug01
drug01
сегодня в 15:30
Только одни Дзюба может сделать игру!
Cat01
Cat01
сегодня в 15:29
Это просто беда
shlomo
shlomo
сегодня в 15:05
Гадать нечего...будем смотреть матч
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