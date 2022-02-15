Семшов: «Уход Азмуна может сказаться на игре „Зенита“ с „Бетисом“»

Экс-игрок «Зенита» поделился ожиданиями от противостояния питерского клуба с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы:

Пока мы не увидим состояние «Зенита», можно говорить, что они пройдут «Бетис». В футболе всякое бывает, тем более матчи на вылет всегда непредсказуемые. С другой стороны, небольшое преимущество в плане игрового ритма есть у «Бетиса». Они сейчас на ходу, а у «Зенита» была игровая практика только в товарищеских встречах. Уход Азмуна также может сказаться на игре «Зенита» с «Бетисом».

Зависит ли будущее Семака в «Зените» от матча с «Бетисом»? Не думаю, потому что «Зенит» сейчас на лидирующих позициях в чемпионате. Если учесть, что в последние годы мы не так удачно выступаем в Лиге чемпионов, Лиге Европы, наверное, еврокубки — это не самое главное. Да, «Зенит» давно не выходил в весеннюю часть, но сейчас задача выполнена, и тренерский штаб неплохо справился, всегда надо достигать максимального результата.