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Алип: «С Аршавиным в „Кайрате“ жили в одном номере. Он меня поддерживал»

сегодня, 13:42

Новичок «Зенита» Нуралы Алип рассказал о своем знакомстве с Андреем Аршавиным:

В 2018 году я дебютировал за «Кайрат», а Аршавин тогда проводил последний сезон. Он меня очень поддерживал. Понятно, что он старше меня, и из-за возрастной дистанции особого общения не было. Но на выездах мы иногда вместе жили в одном номере. Он интересовался моей жизнью, рассказывал о себе. Много подсказывал. Помню, после одной тренировки подошел ко мне и спросил, почему я не смотрю на прессингующего футболиста.

Виделись ли мы сейчас? Нет. Хотя он звонил мне, когда я был на пересадке в московском аэропорту. Сам набрал, пожелал удачи. Он как раз получил новую должность в «Зените», об этом тоже рассказал.

После игры с «Мидтьюлландом» около часа ехали в отель вместе с Анатолием Тимощуком, все это время он на ноутбуке мне показывал ошибки, которые я совершил. Мы так полный матч пересмотрели в ускоренном режиме. Как подъехали к гостинице, все вышли, а мы еще досматривали игру в автобусе.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:10
Вместе наверное бухали!
radone
radone
сегодня в 15:26
но запомнят Аршавина по его двум хорошим сезонам в Арсенале и знаменитой фразе
David Young
David Young
сегодня в 14:30
Вышесказанное хорошо характеризует Андрея Аршавина.
berda2003
berda2003
сегодня в 14:14
пойдёшь замом к аршавину, ему одному скучно...
Звонит медведев аршавину: "что делаешь?"
аршавин: "ничего."
медведев: "...так ты вчера ничего не делал."
аршавин: "недоделал."
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 13:45
Это хорошие связи...:)
beefs
beefs
сегодня в 13:44
новая звезда, один уже был с 30млн почитателей...
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