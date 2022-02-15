Алип: «С Аршавиным в „Кайрате“ жили в одном номере. Он меня поддерживал»

Новичок «Зенита» рассказал о своем знакомстве с :

В 2018 году я дебютировал за «Кайрат», а Аршавин тогда проводил последний сезон. Он меня очень поддерживал. Понятно, что он старше меня, и из-за возрастной дистанции особого общения не было. Но на выездах мы иногда вместе жили в одном номере. Он интересовался моей жизнью, рассказывал о себе. Много подсказывал. Помню, после одной тренировки подошел ко мне и спросил, почему я не смотрю на прессингующего футболиста.

Виделись ли мы сейчас? Нет. Хотя он звонил мне, когда я был на пересадке в московском аэропорту. Сам набрал, пожелал удачи. Он как раз получил новую должность в «Зените», об этом тоже рассказал.

После игры с «Мидтьюлландом» около часа ехали в отель вместе с Анатолием Тимощуком, все это время он на ноутбуке мне показывал ошибки, которые я совершил. Мы так полный матч пересмотрели в ускоренном режиме. Как подъехали к гостинице, все вышли, а мы еще досматривали игру в автобусе.