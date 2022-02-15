Орещук: «Скриньте — через 2-3 года „Динамо“ будет выше „Зенита“»

Бывший спортивный директор «Динамо» рассказал, в каких компонентах московская команда может превзойти «Зенит» в ближайшие годы:

То, как быстро развивается «Динамо» и как правильно развивается «Динамо», поверьте мне… Как говорят в «Твиттере»: «скриньте» – через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита». По функционалу, академии, скаутингу 100% будет выше. По результату, может, «Зенит» ещё будет выше, потому что питерцы могут больше себе позволить по затратам на футболистов.