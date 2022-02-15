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Орещук: «Скриньте — через 2-3 года „Динамо“ будет выше „Зенита“»

сегодня, 16:22

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, в каких компонентах московская команда может превзойти «Зенит» в ближайшие годы:

То, как быстро развивается «Динамо» и как правильно развивается «Динамо», поверьте мне… Как говорят в «Твиттере»: «скриньте» – через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита». По функционалу, академии, скаутингу 100% будет выше. По результату, может, «Зенит» ещё будет выше, потому что питерцы могут больше себе позволить по затратам на футболистов.

После 18 туров «Динамо» с 36 очками занимает 2-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 баллов.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 19:23
Заявив тут, что "сейчас в Динамо денег не меньше, чем у чемпиона", местный контентный бот станичник продолжает вдохновенно упражняться во вранье.
Любопытно, на кого же всё-таки работает этот "болельщичек"?..))

На самом деле-
личка игроков в Динамо примерно вдвое меньше зенитовской;
а годовой бюджет ФК Динамо меньше питерского более чем вчетверо.

Причём, эти цифры отнюдь не секретны.
Их можно и на Соккере найти, и они вполне доброкачественные))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:56
Время покажет - судья рассудит...
sten312
sten312
сегодня в 18:35
И тут Остапа понесло!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:19
Посмотрим...за два-три года много воды утечет
beefs
beefs
сегодня в 17:13
заяц трепаться не любят....
Mangur
Mangur
сегодня в 17:13
В принципе согласен. Динамо чемпион
протон
протон
сегодня в 17:03, ред.
Как показывает статистика всех лиг мира: результат в лиге на 90% зависит от размеров зарплатной ведомости. Пока Зенит имеет преимущество в разы - вероятности победы другой команды не более 10%. Другими словами - раз в 10 лет победит кто-то другой. Будет это Динамо или кто-то другой предугадать невозможно.
Ну а так в общем скриншот сделан. Пожелаю удачи в этом Динамо.
протон
протон ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 17:00, ред.
Ну и как прогноз ? победили в ЛЧ?)
makkie
makkie
сегодня в 16:59
Орещук тот еще сказочник, а Динамо после его трансферов потом в себя приходило. Но сейчас клуб и правда развивается классно. Приятно смотреть!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ протон (раскрыть)
сегодня в 16:53
Ну почему же?! Я помню!
"Фурсенко: через 3-4 года этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов!"
8 августа 2017
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 16:48
Если через 2-3 года Европа перейдет на солнечную энергию
stanichnik
stanichnik ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 16:47
Сейчас в Динамо денег не меньше, чем у чемпиона, админ ресурс весь в Питере
1 984
1 984
сегодня в 16:40
Хотелось бы...
протон
протон
сегодня в 16:40
Как легко можно разбрасываться прогнозами, зная что через 2-3 года никто про них не вспомнит
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:39
К сожалению Газпром не переплюнуть
Capral
Capral
сегодня в 16:39, ред.
Так по развитию молодых талантов, Динамо, всегда было выше Зенита. Достаточно посмотреть достижения и титулы молодежки этих двух команд. Но, количество Академий, еще не есть залогом успеха и высоких результатов во взрослом футболе.... А то, что кто-то, что-то, где-то написал, точно, внимания не заслуживает. Слишком много факторов имеется, для строительства суперклуба. Одних Академий- недостаточно....
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 16:36
не будет
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:32
Денег у Динамо не хватит.
drug01
drug01
сегодня в 16:32
Долго ждать
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