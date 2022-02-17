Быстров подверг критике Чистякова после первого тайма матча с «Бетисом»

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вчера, 21:52

Бывший футболист «Зенита» поделился мыслями о втором пропущенном голе в матче петербуржцев в 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

Спросите у тренера, почему так встречают игроков «Бетиса». Спросите, что от них требует Семак. Чистяков, что это такое? Куда ты бежишь? Между ног мяч пролетает! Блокируй удар. Если тебя так легко проходят, то тебе нечего делать в Европе.

В этом же матче Артем Дзюба впервые забил за «Зенит» в текущем розыгрыше еврокубков.