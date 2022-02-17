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Быстров подверг критике Чистякова после первого тайма матча с «Бетисом»

вчера, 21:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мыслями о втором пропущенном голе в матче петербуржцев в 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

Спросите у тренера, почему так встречают игроков «Бетиса». Спросите, что от них требует Семак. Чистяков, что это такое? Куда ты бежишь? Между ног мяч пролетает! Блокируй удар. Если тебя так легко проходят, то тебе нечего делать в Европе.

В этом же матче Артем Дзюба впервые забил за «Зенит» в текущем розыгрыше еврокубков.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 03:29
ВорОтник трёху привёз, красава !
протон
протон
сегодня в 01:19
Я согласен с Быстровым
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:12
Оказались неожиданно не готовы
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 22:40, ред.
Кто нибудь вообще воспринимает Володьку, Володьку Быстрова как проф. пригодного в футболе?
Хотя, о чем это я, это же матч тв, там все такие...
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:03
Всадник без головы о защите говорит!Сам носился со стеклянными глазами по полю((
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:03
Куда ты бежишь и зачем туда бежишь.
протон
протон
вчера в 21:58
Да там и Ярик совсем не готов. Я этого опасался. И Миша не в форме...
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