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Лепёхин: «Победа „Зенита“ над „Бетисом“ меня приятно удивит»

вчера, 16:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Лиги Европы против «Бетиса».

То, что «Зенит» будет играть первый матч после такого большого перерыва, это не в его пользу. Основной фактор здесь в том, что «Бетис» представляет одну из сильнейших лиг Европы. Последние годы показывают, что клубы из нашего чемпионата неконкурентоспособны. И если бывают какие-то победы, то это в виде исключения. Хотя надеюсь на удачный исход предстоящей встречи. В силу того, что была проделана определенная работа. Надеюсь, что плодотворно. Плюс была ротация, усиление. Надеюсь, что новички команды смогут принести пользу не только в чемпионате страны, но и в Европе.

Заменит ли Юри Алберто Азмуна? Безусловно. Насколько быстро и продуктивно он это сделает, мне трудно судить. Когда пришел Азмун, он тоже кого-то менял в «Зените», и Дзюба тоже кого-то менял. Это обычный процесс в футболе: игроки переходят из команды в команду, а на их место приходят другие и делают результат. Говорить, что есть кто-то незаменимый, наверное, неправильно. Тем более «Зенит» — клуб очень серьезный. Как оптимист, в предстоящем матче надеюсь на ничью. Победа меня приятно удивит.

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Все комментарии
kust07
kust07
вчера в 18:43
Это будет чудом
4RT
4RT
вчера в 16:36, ред.
Какой не притязательный чувак
Mekail
Mekail
вчера в 16:16
Главное нужно верить в ПОБЕДУ...тогда она будет!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 16:16
Да она всех удивит
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