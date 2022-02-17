Сёмин: «„Зенит“ будет биться за весь российский футбол против „Бетиса“»

Бывший главный тренер «Локомотива» порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».

Это будет шикарный матч двух сильных по уровню игры в футбол команд. «Зенит» – лидер нашего чемпионата. В матче против испанцев питерцы будут биться за весь российский футбол. В первом матче важно сделать качественный задел.

Сможет ли «Зенит» сегодня победить? Сложно сказать. Я надеюсь, что наша российская команда покажет хороший футбол. Показать хороший футбол – значит победить. Желаю им удачи сегодня, буду за них болеть!