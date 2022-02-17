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Сёмин: «„Зенит“ будет биться за весь российский футбол против „Бетиса“»

вчера, 19:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».

Это будет шикарный матч двух сильных по уровню игры в футбол команд. «Зенит» – лидер нашего чемпионата. В матче против испанцев питерцы будут биться за весь российский футбол. В первом матче важно сделать качественный задел.

Сможет ли «Зенит» сегодня победить? Сложно сказать. Я надеюсь, что наша российская команда покажет хороший футбол. Показать хороший футбол – значит победить. Желаю им удачи сегодня, буду за них болеть!

Матч «Зенит» — «Бетис» состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:45 по московскому времени.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 23:02
Как всегда пустые лозунги
протон
протон
вчера в 22:03
Удивительно, насколько Палыч всегда яростно бомбил на бровке в матчах против Зенита. Оры, лютый пресинг судей, сильно даже по своим меркам. А сейчас в интервью всегда только позитив и теплота в адрес Зенита.
pomor45
pomor45
вчера в 20:38
Каким образом трезвые футбольные люди, отойдя о дел, так быстро становятся пустозвонами.
berda2003
berda2003
вчера в 20:32
вот не надо - хватит позорить страну...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:29
Надеюсь что удачно...
lotsman
lotsman
вчера в 20:12
Зениту победы и удачи.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:10
Фантастический лозунг от Палыча !!!))
David Young
David Young
вчера в 20:07
"Показать хороший футбол – значит победить." - первое не всегда ведёт ко второму.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:59
Палыч к чему этот пафос?Они хоть за себя сражались бы!Ведь там леги есть а им по хрен на нас!
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