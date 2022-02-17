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Шаронов: «У „Зенита“ есть шансы на победу в матче против „Бетиса“»

вчера, 18:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».

Понятно, что у «Бетиса» разгар чемпионата Испании, но это не самый важный фактор, на который надо обращать внимание. У «Зенита» все равно есть шансы на победу.

Скажется ли отсутствие Ловрена? Для любого тренера потеря игрока — это всегда плохо, но в футболе так бывает, и придется использовать тех футболистов, которые способны заменить хорвата.

У «Бетиса» не сыграют два лидера: Фекир и Каналес? Когда соперник теряет ключевых игроков, это может повлиять на результат, но футбол — это прежде всего командная игра, и сегодня все решится на футбольном поле.

Матч «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:45 по московскому времени.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:30
У Зенита нет шансов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:34
Сегодня всё сами увидим!
Izmar
Izmar
вчера в 19:13
Зениту только победы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:05
Будем надеяться на победу.
beefs
beefs
вчера в 19:02
Шанс есть всегда...
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 19:01
Шансы то есть...еще бы возможность на голы появились...
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