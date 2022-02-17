Шаронов: «У „Зенита“ есть шансы на победу в матче против „Бетиса“»

Бывший тренер «Рубина» порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».

Понятно, что у «Бетиса» разгар чемпионата Испании, но это не самый важный фактор, на который надо обращать внимание. У «Зенита» все равно есть шансы на победу.

Скажется ли отсутствие Ловрена? Для любого тренера потеря игрока — это всегда плохо, но в футболе так бывает, и придется использовать тех футболистов, которые способны заменить хорвата.

У «Бетиса» не сыграют два лидера: Фекир и Каналес? Когда соперник теряет ключевых игроков, это может повлиять на результат, но футбол — это прежде всего командная игра, и сегодня все решится на футбольном поле.