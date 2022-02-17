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Кирьяков: «„Зениту“ будет очень тяжело против „Бетиса“»

вчера, 19:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Российский тренер Сергей Кирьяков порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».

Против «Бетиса» сегодня будет очень тяжело. Сейчас сложно сказать, в каком состоянии находится «Зенит». По играм на сборах тяжело оценить состояние команды поэтому преимущество будет на стороне испанцев. Они неплохо играют, находятся в игровом тонусе. Но футбол любит удивлять, и сейчас перед матчем трудно предположить, как сложится встреча, но фаворитом все-таки является «Бетис». Плюс у «Зенита» потери в обороне. Матч будет сложным.

Матч «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:45 по московскому времени.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:13
Хоть один адекватный нашелся
David Young
David Young
вчера в 20:08
Согласен с данным мнением.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:59
Думаю, что в исполнении гл.тренера Зенита после матча услышим басню про весенний футбол и легенду о не набранных кондициях.
Зениту удачи и победы!
Cat01
Cat01
вчера в 19:48
Скоро узнаем!
beefs
beefs
вчера в 19:28
а кому сейчас легко...
lotsman
lotsman
вчера в 19:27
Легко никому не бывает.
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