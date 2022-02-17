Кирьяков: «„Зениту“ будет очень тяжело против „Бетиса“»

Российский тренер порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».

Против «Бетиса» сегодня будет очень тяжело. Сейчас сложно сказать, в каком состоянии находится «Зенит». По играм на сборах тяжело оценить состояние команды поэтому преимущество будет на стороне испанцев. Они неплохо играют, находятся в игровом тонусе. Но футбол любит удивлять, и сейчас перед матчем трудно предположить, как сложится встреча, но фаворитом все-таки является «Бетис». Плюс у «Зенита» потери в обороне. Матч будет сложным.