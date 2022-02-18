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Кокорин может пропустить матч против «Аталанты»

вчера, 16:02
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаЗавтра в 14:30 Не начался

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо сообщил, что нападающий Александр Кокорин снова получил мышечную травму и может пропустить матч Серии А против «Аталанты».

Пока мы не знаем. Нужно дождаться завтра [когда Кокорин пройдёт тесты], тогда что-то станет понятно.

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Все комментарии
legys
legys
вчера в 23:46
Санёк -Красава!!!
112910415
112910415
вчера в 18:36
едва ли пропустит, на него это не похоже !
да он хоть с травмами, хоть ползком, но выйдет помочь команде ! )
ДСА
ДСА
вчера в 18:07
Он и так бы на поле не вышел.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:50
Просто слов уже нет....
протон
протон
вчера в 17:47
Ну вот только появился шанс, и тут бац и травма.
Очень интересно, что скажет Кокорин, когда решится на интервью (когда-нибудь придётся)
Будет очень странно, увидеть Фиорентину без Кокорина, надеюсь парни справятся.
Пора Кокорину писать в ВАДА, чтобы ему разрешили употреблять допинг. Я думаю, что от полного пакета стероидов он заиграет, если только не забухает
Евгений Стренадко
Евгений Стренадко
вчера в 17:47
вот это новость.... Кокорин лучший нап
dadrail
dadrail
вчера в 17:24
Аталанта получила фору...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:20
Глазам своим не верю , что не выйдет...)))
Izmar
Izmar
вчера в 16:57
Неужели Саша опять ходил в веселильню?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:45
Очень неожиданно!
kust07
kust07
вчера в 16:44
Кокорин получил мышечную травму) наверное п..здят в раздевалке Кокошку,
Наверное коллеги ему "темную" сделали.
1 984
1 984
вчера в 16:32
В смысле - может? Не стоит сомневаться в Саше! Обязательно пропустит!
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:23
Кокорина можно посмертно включить.
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 16:22
Не буду играть...отстаньте от меня... я уже это не раз говорил...
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:20
Ну все...для Аталанты это критическая потеря.... ключевой игрок выбыл...
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:14
Да про него можно вообще не писать....просто когда выйдет на поле, тогда и напишите...КОКОРИН ВЫШЕЛ НА ПОЛЕ....а так можно до конца сезона ничего про него не упоминать
Futurista
Futurista
вчера в 16:14
Naherger
Naherger
вчера в 16:11
Сколько можно то ,а. В следующий раз пишите только если будет вероятность его появления на поле
drug01
drug01
вчера в 16:08
Как всегда!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:04
Млляяя!Это не новость это реальность!Вот когда он выйдет на поле это будет БОМБА)))
lotsman
lotsman
вчера в 16:04
Эка удивили! Я бы удивился если бы он вышел в старте.))
David Young
David Young
вчера в 16:03
Какая "неожиданная" новость.
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