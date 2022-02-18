Кокорин может пропустить матч против «Аталанты»

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо сообщил, что нападающий Александр Кокорин снова получил мышечную травму и может пропустить матч Серии А против «Аталанты».
Пока мы не знаем. Нужно дождаться завтра [когда Кокорин пройдёт тесты], тогда что-то станет понятно.
да он хоть с травмами, хоть ползком, но выйдет помочь команде ! )
да он хоть с травмами, хоть ползком, но выйдет помочь команде ! )
Очень интересно, что скажет Кокорин, когда решится на интервью (когда-нибудь придётся)
Будет очень странно, увидеть Фиорентину без Кокорина, надеюсь парни справятся.
Пора Кокорину писать в ВАДА, чтобы ему разрешили употреблять допинг. Я думаю, что от полного пакета стероидов он заиграет, если только не забухает
Очень интересно, что скажет Кокорин, когда решится на интервью (когда-нибудь придётся)
Будет очень странно, увидеть Фиорентину без Кокорина, надеюсь парни справятся.
Пора Кокорину писать в ВАДА, чтобы ему разрешили употреблять допинг. Я думаю, что от полного пакета стероидов он заиграет, если только не забухает
Наверное коллеги ему "темную" сделали.
Наверное коллеги ему "темную" сделали.