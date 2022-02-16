Голкипер «Бетиса» Браво не сыграет в первом матче с «Зенитом»

1645031739

16 февраля 2022, 20:15

Голкипер «Бетиса» не сыграет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом». Об этом сообщил главный тренер команды Мануэль Пеллегрини.

Чилиец восстановился от повреждения и уже возобновил тренировки с командой, однако сыграть в четверг пока не готов.

Также за «Бетис» не смогут сыграть полузащитники Набиль Фекир, отбывающий дисквалификацию, и Серхио Каналес, заразившийся коронавирусом.

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Ранее стало известно, что матч с «Бетисом» пропустит один из лидеров «Зенита».