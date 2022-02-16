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Голкипер «Бетиса» Браво не сыграет в первом матче с «Зенитом»

16 февраля 2022, 20:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Голкипер «Бетиса» Клаудио Браво не сыграет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом». Об этом сообщил главный тренер команды Мануэль Пеллегрини.

Чилиец восстановился от повреждения и уже возобновил тренировки с командой, однако сыграть в четверг пока не готов.

Также за «Бетис» не смогут сыграть полузащитники Набиль Фекир, отбывающий дисквалификацию, и Серхио Каналес, заразившийся коронавирусом.

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Ранее стало известно, что матч с «Бетисом» пропустит один из лидеров «Зенита».

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Все комментарии
Gahi
Gahi
16 февраля в 22:54
Новость о том что в первом в матче против "Зенита" не сыграют ведущие футболисты команды "Бетиса" Набиль Фекир, Серхио Каналес и голкипер Клаудио Браво, даёт хорошую возможность хозяевам этого матча добиться положительного результата. Остаётся болеть и поддерживать команду "Зенит" сканировать во время матча Браво 👏, Браво 👏, Браво 👏 "Зенит", может такая поддержка поможет команде у себя дома одержать победу. Удачи
pomor45
pomor45
16 февраля в 22:00
Ну, в какой-то степени это для Зенита - браво!
kasyak7
kasyak7
16 февраля в 21:51
Шансы уровняли
A.S.A
A.S.A
16 февраля в 21:40
Потеря Фекира и Каналеса куда более серьезные, нежели потеря второго вратаря, пусть и очень опытного
Зениту нужно играть от себя, а не от Бетиса и его потерь
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 20:56
Мандраж и паника ожидаемо поселилась в рядах Бетиса...
Те смелые ребята что найдут в себе силы приехать огребут конечно по полной...но надо отдать им должное...страшный результат жеребьёвки...отсутствие Браво,Фекира,Каналеса...
При всём уважении и сочувствии Бетису...Зениту нужна победа...так что заранее извиняйте....
marut
marut
16 февраля в 20:39
Ну хоть что то.... может случайно Зенит выиграет
УЕСКА
УЕСКА
16 февраля в 20:36
Браво это не потеря для Бетиса. У них основным вратарем уже давно является Руй Силва, а вот Фекир и Каналес это серьезные потери, но и их есть кому заменить.
beefs
beefs
16 февраля в 20:27
это все равно не поможет Зениту...
Cat01
Cat01
16 февраля в 20:25
Две игры решат
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 20:16
Это всё равно никак не отразится на итоговом счёте!
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