Голкипер «Бетиса» Браво не сыграет в первом матче с «Зенитом»

Голкипер «Бетиса» Клаудио Браво не сыграет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом». Об этом сообщил главный тренер команды Мануэль Пеллегрини.
Чилиец восстановился от повреждения и уже возобновил тренировки с командой, однако сыграть в четверг пока не готов.
Также за «Бетис» не смогут сыграть полузащитники Набиль Фекир, отбывающий дисквалификацию, и Серхио Каналес, заразившийся коронавирусом.
Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля. Начало — в 20:45 по московскому времени.
Ранее стало известно, что матч с «Бетисом» пропустит один из лидеров «Зенита».
Зениту нужно играть от себя, а не от Бетиса и его потерь
Зениту нужно играть от себя, а не от Бетиса и его потерь
Те смелые ребята что найдут в себе силы приехать огребут конечно по полной...но надо отдать им должное...страшный результат жеребьёвки...отсутствие Браво,Фекира,Каналеса...
При всём уважении и сочувствии Бетису...Зениту нужна победа...так что заранее извиняйте....
Те смелые ребята что найдут в себе силы приехать огребут конечно по полной...но надо отдать им должное...страшный результат жеребьёвки...отсутствие Браво,Фекира,Каналеса...
При всём уважении и сочувствии Бетису...Зениту нужна победа...так что заранее извиняйте....