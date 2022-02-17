Жота получил травму в матче с «Интером»

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вчера, 21:18

Нападающий «Ливерпуля» не сыграет с «Норвичем» из-за травмы.

Футболист, получивший травму связок голеностопа в матче против «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0), может восстановиться ко встрече с «Челси» в финале Кубка Лиги.

Травма оказалась серьезнее, чем ожидалось. Футболист пропустит субботний матч с «Норвичем» в АПЛ .

Клуб не исключает, что Жота сможет восстановиться к игре против «Челси» в финале Кубка лиги, которая состоится 27 февраля. Жота пройдет курс реабилитации с физиотерапевтами.