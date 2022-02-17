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Жота получил травму в матче с «Интером»

вчера, 21:18
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Диого Жота не сыграет с «Норвичем» из-за травмы.

Футболист, получивший травму связок голеностопа в матче против «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0), может восстановиться ко встрече с «Челси» в финале Кубка Лиги.

Травма оказалась серьезнее, чем ожидалось. Футболист пропустит субботний матч с «Норвичем» в АПЛ.

Клуб не исключает, что Жота сможет восстановиться к игре против «Челси» в финале Кубка лиги, которая состоится 27 февраля. Жота пройдет курс реабилитации с физиотерапевтами.

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 04:33
Скорейшего выздоровления.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:43
Все будет хорошо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:05
Здоровья и выздоровления!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:37
Потеря для Ливерпуля, именно Жота делал нужный результат в последних матчах Ливерпуля.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:30
Это футбол...
Loko57
Loko57
вчера в 21:25
Команды бились за победу.
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