ЦСКА хочет подписать Гбамена из «Эвертона»

Московский ЦСКА заинтересован в подписании 26-летнего опорного хавбека сборной Кот-д'Ивуара и «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена.
Отмечается, что армейцы хотят пригласить игрока в текущее трансферное окно, которое закрывается 22 февраля.
Действующее трудовое соглашение ивуарийского полузащитника с «Эвертоном» рассчитано до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 млн евро.
В нынешнем сезоне АПЛ Гбамен провел 3 поединка за «ирисок», не отметившись результативными действиями.
во-вторых скорости и самоотдача на совершенно разных уровнях. Так что даже мёртвый у нас может заблистать. Но по-хорошему конечно лучше от такого трансфера воздержаться. Можно попробовать в аренду с правом выкупа взять, а если вдруг серьезно ломается за время действя аренды, контракт автоматом расторгается, хотя Эвертон на это не пойдёт😄
во-вторых скорости и самоотдача на совершенно разных уровнях. Так что даже мёртвый у нас может заблистать. Но по-хорошему конечно лучше от такого трансфера воздержаться. Можно попробовать в аренду с правом выкупа взять, а если вдруг серьезно ломается за время действя аренды, контракт автоматом расторгается, хотя Эвертон на это не пойдёт😄