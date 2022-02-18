ЦСКА хочет подписать Гбамена из «Эвертона»

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вчера, 20:41

Московский ЦСКА заинтересован в подписании 26-летнего опорного хавбека сборной Кот-д'Ивуара и «Эвертона» .

Отмечается, что армейцы хотят пригласить игрока в текущее трансферное окно, которое закрывается 22 февраля.

Действующее трудовое соглашение ивуарийского полузащитника с «Эвертоном» рассчитано до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 млн евро.