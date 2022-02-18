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ЦСКА хочет подписать Гбамена из «Эвертона»

вчера, 20:41

Московский ЦСКА заинтересован в подписании 26-летнего опорного хавбека сборной Кот-д'Ивуара и «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена.

Отмечается, что армейцы хотят пригласить игрока в текущее трансферное окно, которое закрывается 22 февраля.

Действующее трудовое соглашение ивуарийского полузащитника с «Эвертоном» рассчитано до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Гбамен провел 3 поединка за «ирисок», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 02:50
Надо договариваться.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:32, ред.
А тем временем Хорхе Карраскаль подписал контракт с ЦСКА.....
Карраскаль успешно прошел медосмотр и прибыл в расположение красно-синих в Кампоаморе.
Mekail
Mekail
вчера в 22:20
Вопрос один...зачем он нужен?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:48
Надеются, что как с Влашичем удачно получится.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:42
У меня нет слов.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:39
А им скоро Чалова вернут, судя как он начал)
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:21
В своё время Влашич сколько игр провёл когда его ЦСКА в аренду брал?
cska59
cska59 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:04
Летом.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:01
Жирная утка, не более.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:00
Бедные ПочтаРоссы...
shlomo
shlomo
вчера в 21:00
Да уж..... похоже интерес у армейцев сломался на фиг.... "в текущем сезоне игрок провел лишь 3 матча АПЛ и не отметился результативными действиями...." ....интересно я один это прочитал???... а если дальше капнуть... ну такое, два года был травмирован, разрыв ахила, травма подколенного сухожилия, травма медиальной связки колена.... игрока купили за 30 миллионов и он просто два года был поломан, причем все травмы очень и очень серьезные....я конечно понимаю АПЛ же, многие там ломаются из-за нагрузок и игры кость в кость.... НО ...он же ломался не играя официальных игр.... может я что то в селекции не понимаю???
протон
протон
вчера в 20:58
Вполне возможно, что этот чел может у нас заиграть и ломаться перестанет. Во-первых мы играем раз в неделю(в отличии от АПЛ 3 матча в неделю и это без кубков),
во-вторых скорости и самоотдача на совершенно разных уровнях. Так что даже мёртвый у нас может заблистать. Но по-хорошему конечно лучше от такого трансфера воздержаться. Можно попробовать в аренду с правом выкупа взять, а если вдруг серьезно ломается за время действя аренды, контракт автоматом расторгается, хотя Эвертон на это не пойдёт😄
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:57
Из официального источника , - " Утка бла бла Блайка " !!!)
particular
particular
вчера в 20:48
По-нашенски ивуарийца можно величать Иваном Фелипповичем...
В остальном, - всё на уровне интереса, вариантов и непоняток 🧐️
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:46
Кони ответьте мне : у Вас напа собираются подписывать???)))
Бог солнца
Бог солнца
вчера в 20:44, ред.
Дороговато для ЦСКА. Рискованная трата. Да и нужды в полузащите нет особой. Лучше качественного форварда купить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:43
Кто это всё придумывает,хватит всех бесить!
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