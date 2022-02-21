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Украинец Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ

вчера, 16:43

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ, так как имеет паспорт гражданина РФ, сообщили в пресс-службе московской команды:

У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:18, ред.
не уверен что украинцам китайцы захотят выдавать китайское гражданство, они недостаточно терпиливы для этого))
Boricku
Boricku
вчера в 21:59
Надо газовика в Симферополь, а в Питере Зенит возрождать
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:53
Про всякую ересь пишут,про фан йди напишите или кишка тонка!?
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 21:35
Уже начало заголовка вызывает смех
Baggio R.
Baggio R. ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:28
Во-первых, если Украина промолчит, то признает жителей ДНР гражданами России. Во-вторых, как там со статусом Крыма в ФИФА? Если дело касается политики, то не все следует логике. Да и со сменой футбольного гражданства всё не так просто.
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:39
Гражданин Мира.
pomor45
pomor45 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 19:37
Или мам пососи.
протон
протон
вчера в 18:52
Ну его и покупали по цене паспортиста, и было ясно что сделают, хорошо, что успели до закрытия заявочного окна.
Добрый путь, Марк. По сборам понравился
LOpp
LOpp
вчера в 18:14
В его фамилия читается призыв о помощи - Мам, спаси
berda2003
berda2003
вчера в 17:44
монпансье - чистый русский украинского происхождения...
ДСА
ДСА
вчера в 17:36
Он и русский, и украинец, и ещё кто-то.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:29
Если он проявит себя, то вполне может получить вызов в сборную России!
И мнение Украины никто не будет спрашивать, а все её протесты будут равны нулю, ибо есть регламент ФИФА о смене футбольного гражданства.
Во первых он не играл за сборную Украины (игры за юношеские и молодёжные сборные не в счёт), во вторых ему нет ещё 21 года, до достижении этого возраста игрок может сыграть за одну сборную, а потом поменять гражданство и играть за другую.
Думаю дорога в сборную Украины закрыта, а если и позовут, то он сам вряд ли поедет. Он уже заявлял, что выберет Россию!
idres
idres
вчера в 17:23
Видя его фейс, я точно могу сказать наш человек...:))))
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:18
Много чего видел, но конголезца с украинским гражданством и паспортом РФ, впервые!)
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:18
Мампасси родился в Донецке, вот и получил российский паспорт по упрощение как житель ДНР. Теперь его и в сборную могут вызвать, но не факт, что признают смену гражданства, по крайней мере украинская сторона может подать протест.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:03
Раз имеет наш паспорт значит наш.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:51
Все украинцы скоро получат наши паспорта.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:50
Не слышал про такого украинца
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:49
Какой-то продвинутые хохол с кучей гражданств...
STVA 1
STVA 1 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 16:49
Свой в доску))))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 16:44
Наш хлопец))
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