Украинец Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси не будет считаться легионером в РПЛ, так как имеет паспорт гражданина РФ, сообщили в пресс-службе московской команды:
У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером.
Добрый путь, Марк. По сборам понравился
Добрый путь, Марк. По сборам понравился
И мнение Украины никто не будет спрашивать, а все её протесты будут равны нулю, ибо есть регламент ФИФА о смене футбольного гражданства.
Во первых он не играл за сборную Украины (игры за юношеские и молодёжные сборные не в счёт), во вторых ему нет ещё 21 года, до достижении этого возраста игрок может сыграть за одну сборную, а потом поменять гражданство и играть за другую.
Думаю дорога в сборную Украины закрыта, а если и позовут, то он сам вряд ли поедет. Он уже заявлял, что выберет Россию!
И мнение Украины никто не будет спрашивать, а все её протесты будут равны нулю, ибо есть регламент ФИФА о смене футбольного гражданства.
Во первых он не играл за сборную Украины (игры за юношеские и молодёжные сборные не в счёт), во вторых ему нет ещё 21 года, до достижении этого возраста игрок может сыграть за одну сборную, а потом поменять гражданство и играть за другую.
Думаю дорога в сборную Украины закрыта, а если и позовут, то он сам вряд ли поедет. Он уже заявлял, что выберет Россию!