Трошечкин будет играть за «Ахмат» под 25-м номером

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вчера, 21:53

Полузащитник «Ахмата» выбрал себе игровой номер. Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.

Россиянин будет выступать за чеченский клуб под 25-м номером.

Полузащитник Александр Трошечкин, подписавший накануне долгосрочный контракт, будет играть за «Ахмат» под номером 2️⃣5️⃣ pic.twitter.com/qcuCHAzAq0 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 18, 2022

Футболист подписал с грозненцами соглашение, рассчитанное до конца сезона-2023/2024. В клуб он перешёл из «Химок».