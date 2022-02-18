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Трошечкин будет играть за «Ахмат» под 25-м номером

вчера, 21:53

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин выбрал себе игровой номер. Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.

Россиянин будет выступать за чеченский клуб под 25-м номером.

Футболист подписал с грозненцами соглашение, рассчитанное до конца сезона-2023/2024. В клуб он перешёл из «Химок».

«Ахмат» занимает 7-ю позицию в таблице РПЛ.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:11
А каков он на поле?
Cat01
Cat01
вчера в 23:12
Номер хороший
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:52
Так тому и быть
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:25
Надеюсь он будет счастливым.
Мaлик
Мaлик
вчера в 22:16
Новость из разряда потом бы сам увидел
drug01
drug01
вчера в 22:04
Желаем удачи
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