Трошечкин будет играть за «Ахмат» под 25-м номером

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин выбрал себе игровой номер. Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.
Россиянин будет выступать за чеченский клуб под 25-м номером.
Полузащитник Александр Трошечкин, подписавший накануне долгосрочный контракт, будет играть за «Ахмат» под номером 2️⃣5️⃣ pic.twitter.com/qcuCHAzAq0— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 18, 2022
Футболист подписал с грозненцами соглашение, рассчитанное до конца сезона-2023/2024. В клуб он перешёл из «Химок».
«Ахмат» занимает 7-ю позицию в таблице РПЛ.