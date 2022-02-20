Конте оценил состав «Тоттенхэма» после победы над «Ман Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после победы над «Манчестер Сити» (3:2) в матче АПЛ высоко оценил состав своей команды:
Честно говоря, это один из лучших составов, с которым я работал в своей карьере.
У нас есть много возможностей для совершенствования. Мы имеем в основном молодых игроков, которые должны совершенствоваться и набираться опыта.
Ранее появлялась информация, что Конте просит руководство «Тоттенхэма» подписать хавбека «Интера».
Шпоры стали какой-то проклятой командой для Пепа: то в ЛЧ от них вылетает, то в АПЛ, где Ливерпуль им на пятки наступает, они именно на шпорах спотыкаются и опять в конце. Злой гении.
Конте тактически полностью переиграл Пепа, домашние заготовки - комбинации и голы были на загляденье)
Шпоры стали какой-то проклятой командой для Пепа: то в ЛЧ от них вылетает, то в АПЛ, где Ливерпуль им на пятки наступает, они именно на шпорах спотыкаются и опять в конце. Злой гении.
Конте тактически полностью переиграл Пепа, домашние заготовки - комбинации и голы были на загляденье)
https://youtu.be/ybTxod90_kQ
МС явно не были готовы к таким контратакам. Конте в этом плане хорош, иногда срабатывает.
МС явно не были готовы к таким контратакам. Конте в этом плане хорош, иногда срабатывает.