ГлавнаяНовостиЗаявки и составыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Конте оценил состав «Тоттенхэма» после победы над «Ман Сити»

вчера, 09:47
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после победы над «Манчестер Сити» (3:2) в матче АПЛ высоко оценил состав своей команды:

Честно говоря, это один из лучших составов, с которым я работал в своей карьере.

У нас есть много возможностей для совершенствования. Мы имеем в основном молодых игроков, которые должны совершенствоваться и набираться опыта.

Ранее появлялась информация, что Конте просит руководство «Тоттенхэма» подписать хавбека «Интера».

Все новости
В ЦСКА объяснили, почему Фернандес и Фукс пропускают матч с «Рубином»
Вчера, 16:33
ОфициальноКарраскаль определился с игровым номером в ЦСКА
19 февраля Фото
ОфициальноТрошечкин будет играть за «Ахмат» под 25-м номером
18 февраля Фото
Максимчук заявлен «Спартаком» на сезон РПЛ
18 февраля
Альберто дебютировал за «Зенит» в матче с «Бетисом»
17 февраля
Семак — о Кержакове в старте на «Бетис»: «Сделали выбор в пользу опыта»
17 февраля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:50
Одной победой вернул интригу в АПЛ! Спасибо Антонио, надеюсь ливер и Челси воспользуются шансом и навяжут борьбу
Шпоры стали какой-то проклятой командой для Пепа: то в ЛЧ от них вылетает, то в АПЛ, где Ливерпуль им на пятки наступает, они именно на шпорах спотыкаются и опять в конце. Злой гении.
Конте тактически полностью переиграл Пепа, домашние заготовки - комбинации и голы были на загляденье)
протон
протон
вчера в 21:49
Полнейшее уважение Тотенхэму, что не сломались, когда судья решил по старой схеме подсобить Сити и назначил левый пенальти на последних минутах основного времени.
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:31
Против команд из топ 4 Конте хорошо настраивает команду как на последний бой, отобрали очки у Ливерпуля, и вчера Сити вынесли. Вот тока волки их.
dimagas2
dimagas2
вчера в 12:01
Похвалил игроков,все правильно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:40
И этот Тоттенхэм Челси трижды обыграл за один месяц (январь).
МС явно не были готовы к таким контратакам. Конте в этом плане хорош, иногда срабатывает.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 10:22
Раз случайно выиграли и теперь гордости и радости полные штаны. Конте слишком высоко полетел в облака, боюсь больно упадёт...
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:12
Пускай совершенствует состав.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:55
И тут Остапа понесло...
David Young
David Young ответ GeorgVIII (раскрыть)
вчера в 09:51
Здравствуйте. Спасибо что отметили, в процессе исправления,
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 