Конте оценил состав «Тоттенхэма» после победы над «Ман Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» после победы над «Манчестер Сити» (3:2) в матче АПЛ высоко оценил состав своей команды:

Честно говоря, это один из лучших составов, с которым я работал в своей карьере.

У нас есть много возможностей для совершенствования. Мы имеем в основном молодых игроков, которые должны совершенствоваться и набираться опыта.