Максимчук заявлен «Спартаком» на сезон РПЛ

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вчера, 18:18

Форвард заявлен за московский «Спартак» на сезон РПЛ . Об этом стало известно на сайте лиги.

Максимчук — воспитанник казанского «Рубина». Он родился в селе Щетово Луганской области. В казанском клубе он оказался в 2018 году. В феврале 2020 года игрок перешёл в «Сатурн», а в январе 2022-го оказался в «Спартаке-2». 20-летний Максимчук при необходимости сможет выйти за первую команду «красно-белых» в российском чемпионате.