Максимчук заявлен «Спартаком» на сезон РПЛ

Форвард Артур Максимчук заявлен за московский «Спартак» на сезон РПЛ. Об этом стало известно на сайте лиги.
Максимчук — воспитанник казанского «Рубина». Он родился в селе Щетово Луганской области. В казанском клубе он оказался в 2018 году. В феврале 2020 года игрок перешёл в «Сатурн», а в январе 2022-го оказался в «Спартаке-2». 20-летний Максимчук при необходимости сможет выйти за первую команду «красно-белых» в российском чемпионате.
В текущем сезоне на счету Максимчука 20 матчей в ФНЛ–2, в которых он забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Соглашение со «Спартаком» нападающий подписал до 2025 года, рыночная стоимость футболиста — 250 тысяч евро.
В обойме Николсон, Соболев, Ларссон, Промес, плюс подтягивали Шитова из "двойки".
А Максимчука явно брали для игр за Спартак-2, где он и будет играть 99% времени.
В обойме Николсон, Соболев, Ларссон, Промес, плюс подтягивали Шитова из "двойки".
А Максимчука явно брали для игр за Спартак-2, где он и будет играть 99% времени.