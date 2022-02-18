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Максимчук заявлен «Спартаком» на сезон РПЛ

вчера, 18:18

Форвард Артур Максимчук заявлен за московский «Спартак» на сезон РПЛ. Об этом стало известно на сайте лиги.

Максимчук — воспитанник казанского «Рубина». Он родился в селе Щетово Луганской области. В казанском клубе он оказался в 2018 году. В феврале 2020 года игрок перешёл в «Сатурн», а в январе 2022-го оказался в «Спартаке-2». 20-летний Максимчук при необходимости сможет выйти за первую команду «красно-белых» в российском чемпионате.

В текущем сезоне на счету Максимчука 20 матчей в ФНЛ–2, в которых он забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Соглашение со «Спартаком» нападающий подписал до 2025 года, рыночная стоимость футболиста — 250 тысяч евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:48
быстрый взлёт из Сатурна
ABir
ABir
вчера в 19:33
Главное Артуру не ленится
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:03
Хорошая новость Успехов Артур!!!
makkie
makkie
вчера в 18:42
Думаю, шансов даже выходить на замены за основы у парня призрачные.
В обойме Николсон, Соболев, Ларссон, Промес, плюс подтягивали Шитова из "двойки".
А Максимчука явно брали для игр за Спартак-2, где он и будет играть 99% времени.
Cat01
Cat01
вчера в 18:38
Это хорошо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:28
Серьёзное усиление спартака.
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:21
Только парня не угробьте.... удачи ему!
lotsman
lotsman
вчера в 18:19
Спартак укрепляется.
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