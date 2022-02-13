«Рубин» проведёт товарищеские матчи с ЦСКА и «Динамо»

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вчера, 23:33

«Рубин» проведет товарищеские матчи с ЦСКА (20 февраля) и «Динамо» (17 февраля) во время сбора в турецком Белеке.

Также у казанской команды запланированы спарринги с «Крыльями Советов» (14 февраля) и казахстанским «Тоболом» (21 февраля).