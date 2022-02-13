«Рубин» проведёт товарищеские матчи с ЦСКА и «Динамо»

«Рубин» проведет товарищеские матчи с ЦСКА (20 февраля) и «Динамо» (17 февраля) во время сбора в турецком Белеке.
Также у казанской команды запланированы спарринги с «Крыльями Советов» (14 февраля) и казахстанским «Тоболом» (21 февраля).
«Рубин» проведет товарищеские матчи с ЦСКА (20 февраля) и «Динамо» (17 февраля) во время сбора в турецком Белеке.
Также у казанской команды запланированы спарринги с «Крыльями Советов» (14 февраля) и казахстанским «Тоболом» (21 февраля).
Причём, 3-й сбор у ЦСКА будет проходить в Испании вплоть до 22 февраля, судя по информации на официальном сайте Армейцев )
Причём, 3-й сбор у ЦСКА будет проходить в Испании вплоть до 22 февраля, судя по информации на официальном сайте Армейцев )