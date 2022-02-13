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«Рубин» проведёт товарищеские матчи с ЦСКА и «Динамо»

вчера, 23:33

«Рубин» проведет товарищеские матчи с ЦСКА (20 февраля) и «Динамо» (17 февраля) во время сбора в турецком Белеке.

Также у казанской команды запланированы спарринги с «Крыльями Советов» (14 февраля) и казахстанским «Тоболом» (21 февраля).

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drug01
drug01
сегодня в 00:30
Соперники достойные
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:01
ну судя по всему это будет ЦСКА из Софии )))
протон
протон
вчера в 23:48
Даже интересно как Рубин сыграет с ЦСКА, если ЦСКА сидит безвылазно в Кампоаморе ?)
Причём, 3-й сбор у ЦСКА будет проходить в Испании вплоть до 22 февраля, судя по информации на официальном сайте Армейцев )
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:43
Хорошие спаринги .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:37
Это уже настоящая подготовка.
санек002
санек002
вчера в 23:35
да уж!готовятся серьезно!не то что мы!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:34
ЦСКА разкют Рубин !
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