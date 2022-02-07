Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России

Пресс-служба РФС объявила расписание матчей 1/8 финала Кубка России.
Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.
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Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.
Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.
Где ЦСКА пожелаю только Удачи !!!
Ну и конечно моя Алания играет с Арсеналом !!!
Думаю что очень интересный матч предстоит, Арсенал усилился , а вот у Алании ушёл в Химки Магомедов, это потеря для Алания, но всё равно битва красно - жёлтых будет боевой ! Удачи тебе Алания !!!
Где ЦСКА пожелаю только Удачи !!!
Ну и конечно моя Алания играет с Арсеналом !!!
Думаю что очень интересный матч предстоит, Арсенал усилился , а вот у Алании ушёл в Химки Магомедов, это потеря для Алания, но всё равно битва красно - жёлтых будет боевой ! Удачи тебе Алания !!!
Еще можно выделить красно-желтое дерби Алании и Арсенала. Пожелаю удачи клубу из Владикавказа.
А так всем удачи и пусть победят сильнецшие
Еще можно выделить красно-желтое дерби Алании и Арсенала. Пожелаю удачи клубу из Владикавказа.
А так всем удачи и пусть победят сильнецшие