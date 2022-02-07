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Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России

07 февраля 2022, 19:15

Пресс-служба РФС объявила расписание матчей 1/8 финала Кубка России.

Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России

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Jon718875
Jon718875
вчера в 08:29
Самый грозный соперник у ЗЕНИТА, КАМАЗ проедет и не заметит
57158
57158
вчера в 07:19
Кубань - фаворит....
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 00:29
Арсенал и ЦСКА в 1/4 не должны встретиться .
nikoladolgov
nikoladolgov
07 февраля в 22:25
Опять Зенит в 63 !
Бот зануда
Бот зануда
07 февраля в 22:20


Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.


4RT
4RT
07 февраля в 22:19
Нижний опять Динамо вынесет 😁
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 февраля в 22:12
Сочям не повезло,сразу такой мощьный соперник!😜
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 февраля в 21:56
Слишком много команд из РПЛ. Пора проредить их ряды.
Алексей Филин
Алексей Филин
07 февраля в 20:56
балтика,динамо,цска,арсенал,кубань,енисей,ротор,камаз.
Ironigor
Ironigor
07 февраля в 20:41
Конечно же выделяется матч Сочи - ЦСКА !!!
Где ЦСКА пожелаю только Удачи !!!
Ну и конечно моя Алания играет с Арсеналом !!!
Думаю что очень интересный матч предстоит, Арсенал усилился , а вот у Алании ушёл в Химки Магомедов, это потеря для Алания, но всё равно битва красно - жёлтых будет боевой ! Удачи тебе Алания !!!
beefs
beefs
07 февраля в 20:29
в этом году погода и пандемия внесут свои лепты...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ felix (раскрыть)
07 февраля в 20:18
Нельзя. Газпром не хочет рисковать.
санек002
санек002 ответ kasyak7 (раскрыть)
07 февраля в 20:12
зенит это зенит!туда бы его!там бы точно в лет
санек002
санек002 ответ санек002 (раскрыть)
07 февраля в 20:11
извините пожалста
санек002
санек002
07 февраля в 20:10
комментирую капсом!дико извиняюсь!а то за кажду провинность наказывають
kasyak7
kasyak7
07 февраля в 20:08
Зениту как всегда везёт
shlomo2
shlomo2
07 февраля в 20:02
Главное чтобы переносов не было...
drug01
drug01
07 февраля в 20:01
В марте будет жарко!!!
A.S.A
A.S.A
07 февраля в 20:01
Самая интересная вывеска это Сочи -ЦСКА
Еще можно выделить красно-желтое дерби Алании и Арсенала. Пожелаю удачи клубу из Владикавказа.
А так всем удачи и пусть победят сильнецшие
Любoмир
Любoмир
07 февраля в 19:58
Сочи с ЦСКА будет интересный матч
lotsman
lotsman
07 февраля в 19:56
Начинается футбол в России.
Обезжиренный
Обезжиренный
07 февраля в 19:51
Турнир равных возможностей и турнирной ненужности
dadrail
dadrail
07 февраля в 19:49
Ну что, ждем марта
felix
felix
07 февраля в 19:42
Жаль что Зенит дома играет, съездил бы в Челны посмотреть матч, да с другом детства увидеться...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
07 февраля в 19:36
Красно-желтые с красно-желтыми! Алания - Арсенал!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 февраля в 19:35
Ждём возобновления футбола после зимней спячки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 февраля в 19:17
Ещё всё поменяют...
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