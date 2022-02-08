Россия примет Исландию и Албанию в рамках Лиги Наций на стадионе «Динамо»

Российский Футбольный Союз сообщил место проведения стартовых домашних матчей сборной России в Лиге Наций.
10 июня команда примет Исландию, 13 июня – Албанию. Оба матча пройдут в Москве на «ВТБ Арене», стадионе «Динамо».
2 июня Россия сыграет в гостях с Албанией, 6 июня – с Израилем. 24 сентября россияне встретятся с исландцами, а 27 сентября — с Израилем – место проведения этой игры будет определено позже.
Стыковые матчи сборной России в марте также пройдут на арене «Динамо».
Также ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с «Крыльями Советов».
Дело за малым - попасть на ЧМ, думаю так и будет!
Дело за малым - попасть на ЧМ, думаю так и будет!