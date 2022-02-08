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Россия примет Исландию и Албанию в рамках Лиги Наций на стадионе «Динамо»

вчера, 13:28

Российский Футбольный Союз сообщил место проведения стартовых домашних матчей сборной России в Лиге Наций.

10 июня команда примет Исландию, 13 июня – Албанию. Оба матча пройдут в Москве на «ВТБ Арене», стадионе «Динамо».

2 июня Россия сыграет в гостях с Албанией, 6 июня – с Израилем. 24 сентября россияне встретятся с исландцами, а 27 сентября — с Израилем – место проведения этой игры будет определено позже.

Стыковые матчи сборной России в марте также пройдут на арене «Динамо».

Также ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с «Крыльями Советов».

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Борислaв (раскрыть)
вчера в 14:55
Наконец то нам достались соперники по силам (по зубам)!!!. А то Турция, Хорватия, Сербия, Словакия, Словения - сплошь гранды. А тут Албания, Исландия, Израиль - красотища!!!
прохожий.
прохожий. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:53
После чего стадион Динамо закроют на реконструкцию.)
Борислaв
Борислaв
вчера в 14:33
Удачи нашим
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:41
Финал ЧМ и ЧЕ...Финал ЛЧ и ЛЕ..Финал клубного МЧ и Финал Кубка Америки...Финал Кубка Либертадорес...а так же последующие 4 Эль Класико - тоже пройдут на стадионе Динамо...
протон
протон
вчера в 13:35
Если попадем на ЧМ -2022, то это будет отличный тренировочный полигон для Карпина в июне проверять и просматривать кандидатов, наигрывать схемы и связи, скомпоновать нормальную сборную. Три недели времени, четыре матча пусть и не с топовыми сборными, что еще можно желать тренеру.
Дело за малым - попасть на ЧМ, думаю так и будет!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:30
С хлебом 🍞 и солью !!!)
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