Россия примет Исландию и Албанию в рамках Лиги Наций на стадионе «Динамо»

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вчера, 13:28

Российский Футбольный Союз сообщил место проведения стартовых домашних матчей сборной России в Лиге Наций.

10 июня команда примет Исландию, 13 июня – Албанию. Оба матча пройдут в Москве на «ВТБ Арене», стадионе «Динамо».

2 июня Россия сыграет в гостях с Албанией, 6 июня – с Израилем. 24 сентября россияне встретятся с исландцами, а 27 сентября — с Израилем – место проведения этой игры будет определено позже.

Стыковые матчи сборной России в марте также пройдут на арене «Динамо».

Также ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с «Крыльями Советов».