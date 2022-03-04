Турецкий бизнесмен хочет купить «Челси»

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вчера, 22:48

Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак сделал предложение о покупке «Челси».

Байрак, председатель строительной компании AB Grup, заявил в пятницу о своем желании заключить сделку. Он заявил: «Да, мы определенно подтверждаем это. Мы направили им наше предложение по этому поводу».