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Турецкий бизнесмен хочет купить «Челси»

вчера, 22:48

Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак сделал предложение о покупке «Челси».

Байрак, председатель строительной компании AB Grup, заявил в пятницу о своем желании заключить сделку. Он заявил: «Да, мы определенно подтверждаем это. Мы направили им наше предложение по этому поводу».

По данным СМИ, в приобретении «Челси» заинтересованы до десяти различных сторон.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
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Ironigor
Ironigor
вчера в 23:52
Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак сделал предложение о покупке «Челси».
Тут скорее всего это один из уже десятки пытающихся преобрести такой уже известный топ бренд как Челси . И тут можно уверенно предположить, что этот процесс купли продажи будет точно анализировать и регулировать сам бывший хозяин своего детища Абрамович. Я думаю что ему не безразлично кому и с какими условиями будет приобретено его детище. Что очень даже естественно должно быть для человека кому не безразлично будущее своего любимого клуба. Будем надеяться что будущее у Челси будет в надёжных руках !!! Удачи тебе Челси !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:47
Кто, когда, что-либо слышал раньше про Мухсина Байрака? - А теперь будем знать, круто пропиарился турецкий бизнесмен.
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:34
Здравствуй!
Ага) и летние сборы будут в Анталии))
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:28
В подвале где нить!!! Приветствую!
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:15
Потом не NIKE будет шить форму для Челси, а какой нибудь Турецкий текстиль)))
Cat01
Cat01
вчера в 23:12
Если денег хватит?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:09
Теперь турок должен сто раз подумать прежде чем вкладывать бабки в англию.
протон
протон
вчера в 23:03
Федуна в Челси, Абрамовича в Спартак
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:02
Будут торги - это точно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:58
Вот это поворот!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:51
Откуда у людей столько бабла!?
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