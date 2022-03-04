Турецкий бизнесмен хочет купить «Челси»

Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак сделал предложение о покупке «Челси».
Байрак, председатель строительной компании AB Grup, заявил в пятницу о своем желании заключить сделку. Он заявил: «Да, мы определенно подтверждаем это. Мы направили им наше предложение по этому поводу».
По данным СМИ, в приобретении «Челси» заинтересованы до десяти различных сторон.
Тут скорее всего это один из уже десятки пытающихся преобрести такой уже известный топ бренд как Челси . И тут можно уверенно предположить, что этот процесс купли продажи будет точно анализировать и регулировать сам бывший хозяин своего детища Абрамович. Я думаю что ему не безразлично кому и с какими условиями будет приобретено его детище. Что очень даже естественно должно быть для человека кому не безразлично будущее своего любимого клуба. Будем надеяться что будущее у Челси будет в надёжных руках !!! Удачи тебе Челси !!!
Тут скорее всего это один из уже десятки пытающихся преобрести такой уже известный топ бренд как Челси . И тут можно уверенно предположить, что этот процесс купли продажи будет точно анализировать и регулировать сам бывший хозяин своего детища Абрамович. Я думаю что ему не безразлично кому и с какими условиями будет приобретено его детище. Что очень даже естественно должно быть для человека кому не безразлично будущее своего любимого клуба. Будем надеяться что будущее у Челси будет в надёжных руках !!! Удачи тебе Челси !!!