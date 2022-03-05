Президент «Урала» дисквалифицирован на 3 матча

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании президента «Урала» Григория Иванова.

После матча с «Нижним Новгородом» в подтрибунном помещении были оскорбительные выражения в адрес судейской бригады от Григория Иванова. Иванов присутствовал по видеосвязи, был и юрист клуба.

Решение – дисквалифицировать Иванова на три матча чемпионата: один матч реальный, два — условных. Штраф Иванову — 200 тысяч рублей. Испытательный срок — до конца сезона.

Иванов извинился перед комитетом, перед судьей он не извинялся.