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Президент «Урала» дисквалифицирован на 3 матча

сегодня, 08:34
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании президента «Урала» Григория Иванова.

После матча с «Нижним Новгородом» в подтрибунном помещении были оскорбительные выражения в адрес судейской бригады от Григория Иванова. Иванов присутствовал по видеосвязи, был и юрист клуба.

Решение – дисквалифицировать Иванова на три матча чемпионата: один матч реальный, два — условных. Штраф Иванову — 200 тысяч рублей. Испытательный срок — до конца сезона.

Иванов извинился перед комитетом, перед судьей он не извинялся.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 10:34
Не очень сурово.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:52
А штраф из своего кармана, или клуб заплатит!?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:31
Григорию надо орденом наградить за правду а они его дисквалифицируют.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:23
Слишком суровое наказание за мат.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:12
Отвёл душу по русски.
Сп62
Сп62
сегодня в 08:46
Григорий не был бы Григорием, если бы после матча промолчал.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:38
Наверно заслужил такое
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