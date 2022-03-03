Команды из Беларуси будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах

УЕФА на официальном сайте объявил о введении санкции в отношении белорусского футбола.

Исполнительный комитет УЕФА провел сегодня заседание и принял решение о том, что все белорусские клубы и национальные сборные, участвующие в соревнованиях УЕФА , будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях. Кроме того, зрители не должны посещать матчи, в которых команды из Беларуси выступают в качестве хозяев.