Команды из Беларуси будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах

УЕФА на официальном сайте объявил о введении санкции в отношении белорусского футбола.
Исполнительный комитет УЕФА провел сегодня заседание и принял решение о том, что все белорусские клубы и национальные сборные, участвующие в соревнованиях УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях. Кроме того, зрители не должны посещать матчи, в которых команды из Беларуси выступают в качестве хозяев.
Исполнительный комитет УЕФА будет созывать дополнительные внеочередные заседания на регулярной постоянной основе, где это необходимо, для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений по мере необходимости.