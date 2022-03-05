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Макгрегор задумался над покупкой «Челси»

сегодня, 12:34

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на грядущую продажу «Челси».

Я хочу изучить этот вопрос.

Ирландец якобы готов заплатить за «Челси» 3 миллиарда фунтов.

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28 февраля
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:53, ред.
Привет! Да конечно! Конор любит эпатаж
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:51
Привет , думаю , что это трепатня и не более.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:27
Конор Макгрегор красавчик!
Но одна фраза меня добила: "Конец России хотели увидеть многие, но пока им удаётся подержать его только за щекой".
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:06
У него и десятой части от 3-4 млрд нет, даже с учётом продажи контрольного пакета акций своего виски. Чисто пиар, чтоб не забывали о нем.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 14:04
Абрамович в своём последнем официальном письме о решении продать клуб сказал, что Челси ему ничего не должен, долг в 1,6 млрд не будет просить вернуть.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:00
Странно, на других ресурсах пишут, что, якобы, готов заплатить 1.5млрд. В любом случае, не те деньги, учитывая слух, что Челси торчит Абрамовичу 2млрд. А, вообще, не нужно вовсе Макгрегора - в клоунаду превратит клуб
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:59
Думаю что боксёр не потянет, понты калотит!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:41
Купить легко, а вот содержать накладно.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:36
Денег-то надо много вложить
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:23
Пиарится опять,не купит никогда,главное,чтобы его не забывали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:14
Откуда у него столько денег?
beefs
beefs
сегодня в 13:14
а оно тебе надо?...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:07
Было бы круто.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 13:00, ред.
Болеет за Ливерпуль, а разговоры о покупке то МЮ, то Челси.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:53
Ну теперь слухов о покупке Челси будет много...
Elliada
Elliada
сегодня в 12:48
Денег не хватит
Брулин
Брулин
сегодня в 12:46
Ирландец хочет британский клуб? Его сгнобят
Ынд
Ынд
сегодня в 12:46
Купи Анжи и сделай Супер клуп-))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:40
Надо брать)))
drug01
drug01
сегодня в 12:34
Надо подумать
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