Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на грядущую продажу «Челси».
Я хочу изучить этот вопрос.
Ирландец якобы готов заплатить за «Челси» 3 миллиарда фунтов.
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на грядущую продажу «Челси».
Я хочу изучить этот вопрос.
Ирландец якобы готов заплатить за «Челси» 3 миллиарда фунтов.
Но одна фраза меня добила: "Конец России хотели увидеть многие, но пока им удаётся подержать его только за щекой".
Но одна фраза меня добила: "Конец России хотели увидеть многие, но пока им удаётся подержать его только за щекой".