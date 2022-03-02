«Челси» на продажу. Абрамович не планировал уходить до последнего

Победитель ЛЧ в режиме турбулентности.
«Челси» — любимое дитя Абрамовича
- Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс, который живет в США и занимался производством медицинской техники, заявил, что он и еще три бизнесмена получили предложение выкупить «Челси». Клуб на днях перешел от Абрамовича в управление шести доверенным лицам. Среди них Брюс Бак, Эмма Хейс, сэр Хью Робертсон, Пиара Повар, Джон Дивайн и Пол Рамос. Состав выбран так, чтобы защитить имидж клуба, ведь Тухеля уже довели до срыва одинаковыми вопросами на пресс-конференциях.
- Хотя в Великобритании нашлись известные в определенных кругах люди, которые временно прикрыли добрым именем «Челси», все понимают, что даже если Борис Джонсон будет до последнего тянуть с реакций на заявления о блокировке имущества и возможностей развивать бизнес для российских олигархов, то за Абрамовичем придут другие страны Северной Америки и Европы. Роману Аркадьевичу, хотя сейчас «Челси», как говорят в Лондоне, по-прежнему управляют Петр Чех и Марина Грановская, будет сложно спонсировать клуб в условиях санкций. А именно такую цель – остаться владельцем и вкладывать деньги, преследовал еще пару дней назад.
- Хансйорг Висс заявил, что пока Абрамович просит слишком много денег. Якобы причина в том, что отношения с «Челси» были оформлены так, что клуб «должен» владельцу около 2 миллиардов фунтов – слова швейцарского миллиардера. Следовательно, покупателю надо компенсировать деньги Абрамовичу. Продажа «Челси» может стать самой дорогой сделкой в истории футбола, пару лет назад клуб оценивали в 2.2 млрд фунтов. Сложно сказать, актуальная ли это цена прямо сейчас. Покупатели ведь из мира инвестиций, понимают щекотливость ситуации.
- Проблема еще и в том, что реальные активы клуба куда выше. Только состав оценивают почти в 900 млн евро. Впрочем, Лукаку, Хаверц или Вернер явно не поднялись в цене. И в составе есть не только молодежь, но и опытные Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Канте, Жоржиньо или Менди, которому вчера исполнилось тридцать лет. Да, сейчас Эдуар – один из лучших вратарей мира, но даже его сменщику Аррисабалаге уже 27 лет, и сейчас за Кепу никто не заплатит даже треть денег, которые вложил сам «Челси», а это 80 млн евро. Попечительский совет не сможет финансировать клуб, им нужен новый спонсор.
Миллиардер не желает бросать клуб
- Ранее Абрамович постоянно отклонял предложения о продаже «Челси», хотя к нему во время пандемии обращались самые разные инвесторы и бизнесмены. Например, британский миллиардер Джим Рэдклифф, или американский финансист Тодд Боли – совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс». Проблемой последних лет было желание устроить «большую закупку», а мировая популярность бренда не позволяла это сделать. Следовательно, как говорят британские финансовые аналитики, «Челси» накачивался деньгами владельца самыми разными путями. И теперь в идеале Абрамович хотел бы не потерять эти деньги.
- Поскольку Грановская, Чех и другие важные для функционирования клуба люди продолжают работу, то в краткосрочной перспективе «Челси» вряд ли что-то угрожает. Даже если переговоры о продаже затянутся, или Абрамович принципиально откажется продавать клуб. Но также надо учесть, как к отказу отнесутся в Москве. Кроме того, примененные на данный момент санкции, как сказал вчера президент США, не были последними, если ситуация не улучшится. Если британцы захотят сделать так, чтобы «Челси» сменил владельца, то им никто не помешает. Учтите также позицию фанатов. Они уважают Абрамовича, но ничто в этом мире не вечно.
Конкурентам нужен слабый покупатель
- Владелец «Челси» полюбил английский футбол, ведь много всего выиграл. Его старший сын Аркадий подумывал о покупке футбольного клуба – вряд ли ЦСКА, но к «Копенгагену» присматривался. Найти миллиардера, для которого инвестиции в АПЛ не ради пиара, получения прибыли или других целей, как у шейхов и «Ньюкасла», довольно сложно. А когда в футбольные клубы вкладываются люди, которым этот вид спорта абсолютно не интересен, то получается, как у «Манчестер Юнайтед» или «Арсенала». Деньги есть, имя звонкое, а результаты не такие, как у «Челси». С Моуриньо и Конте брали АПЛ, с Тухелем – Лигу чемпионов и не только. Будут ли повторены те же результаты в ближайшие годы?
- Как обычно в таких историях бывает, «советовать» миллиардерам купить «Челси» могут даже через конкурентов. Многие владельцы клубов АПЛ из США, и если они видят, что у того же филантропа и пожилого человека Хансйорга Висса нет компетентности в вопросах футбола, то сделают все, чтобы убедить его вложиться в предприятие, чей крах им выгоден. Началась большая игра. Швейцарцу из США уже 86 лет, живет в Вайоминге и сможет выкупить «Челси» только вместе с партнерами, пока неназванными. Но в его возрасте начинать новые проекты непросто, и если новые владельцы не смогут сохранить в клубе Грановскую – будет невероятно сложно.
- «Челси» надо благодарить провидение, что у Марины Викторовны давно есть канадское гражданство, в Москве она бывает лишь проездом. То есть Абрамович может уйти, но в качестве финального подарка оставит в Лондоне женщину, которая влияла на развитие клуба годами. Только так, если останутся также Чех и Тухель, можно развивать «Челси» дальше. Если отдадут пару миллиардов Абрамовичу, то получится, что обеспечение клуба на плечах уже новых владельцев. И вот тут вопрос, будут ли они накачивать команду деньгами в привычных объемах? «Челси» пытался выйти на самоокупаемость, но по истории «Барселоны» знаем – гранды строили «потемкинские деревни», подменяя прибыль доходом.
В «Челси» еще не раз будут опровергать информацию о продаже. Но в ближайшие недели все может измениться. Абрамовичу практически нереально остаться у руля, пусть даже на расстоянии. И чем дольше будут принимать решение – тем прочнее позиции покупателей. Жаль, что все может закончиться вот так, но ситуация серьезная и уже не футбольная.