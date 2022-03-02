«Челси» на продажу. Абрамович не планировал уходить до последнего

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«Челси» — любимое дитя Абрамовича

- Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс, который живет в США и занимался производством медицинской техники, заявил, что он и еще три бизнесмена получили предложение выкупить «Челси». Клуб на днях перешел от Абрамовича в управление шести доверенным лицам. Среди них Брюс Бак, Эмма Хейс, сэр Хью Робертсон, Пиара Повар, Джон Дивайн и Пол Рамос. Состав выбран так, чтобы защитить имидж клуба, ведь Тухеля уже довели до срыва одинаковыми вопросами на пресс-конференциях.

- Хотя в Великобритании нашлись известные в определенных кругах люди, которые временно прикрыли добрым именем «Челси», все понимают, что даже если Борис Джонсон будет до последнего тянуть с реакций на заявления о блокировке имущества и возможностей развивать бизнес для российских олигархов, то за Абрамовичем придут другие страны Северной Америки и Европы. Роману Аркадьевичу, хотя сейчас «Челси», как говорят в Лондоне, по-прежнему управляют Петр Чех и Марина Грановская, будет сложно спонсировать клуб в условиях санкций. А именно такую цель – остаться владельцем и вкладывать деньги, преследовал еще пару дней назад.

- Хансйорг Висс заявил, что пока Абрамович просит слишком много денег. Якобы причина в том, что отношения с «Челси» были оформлены так, что клуб «должен» владельцу около 2 миллиардов фунтов – слова швейцарского миллиардера. Следовательно, покупателю надо компенсировать деньги Абрамовичу. Продажа «Челси» может стать самой дорогой сделкой в истории футбола, пару лет назад клуб оценивали в 2.2 млрд фунтов. Сложно сказать, актуальная ли это цена прямо сейчас. Покупатели ведь из мира инвестиций, понимают щекотливость ситуации.

- Проблема еще и в том, что реальные активы клуба куда выше. Только состав оценивают почти в 900 млн евро. Впрочем, Лукаку, Хаверц или Вернер явно не поднялись в цене. И в составе есть не только молодежь, но и опытные Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Канте, Жоржиньо или Менди, которому вчера исполнилось тридцать лет. Да, сейчас Эдуар – один из лучших вратарей мира, но даже его сменщику Аррисабалаге уже 27 лет, и сейчас за Кепу никто не заплатит даже треть денег, которые вложил сам «Челси», а это 80 млн евро. Попечительский совет не сможет финансировать клуб, им нужен новый спонсор.

Миллиардер не желает бросать клуб

- Ранее Абрамович постоянно отклонял предложения о продаже «Челси», хотя к нему во время пандемии обращались самые разные инвесторы и бизнесмены. Например, британский миллиардер Джим Рэдклифф, или американский финансист Тодд Боли – совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс». Проблемой последних лет было желание устроить «большую закупку», а мировая популярность бренда не позволяла это сделать. Следовательно, как говорят британские финансовые аналитики, «Челси» накачивался деньгами владельца самыми разными путями. И теперь в идеале Абрамович хотел бы не потерять эти деньги.

- Поскольку Грановская, Чех и другие важные для функционирования клуба люди продолжают работу, то в краткосрочной перспективе «Челси» вряд ли что-то угрожает. Даже если переговоры о продаже затянутся, или Абрамович принципиально откажется продавать клуб. Но также надо учесть, как к отказу отнесутся в Москве. Кроме того, примененные на данный момент санкции, как сказал вчера президент США , не были последними, если ситуация не улучшится. Если британцы захотят сделать так, чтобы «Челси» сменил владельца, то им никто не помешает. Учтите также позицию фанатов. Они уважают Абрамовича, но ничто в этом мире не вечно.

Конкурентам нужен слабый покупатель

- Владелец «Челси» полюбил английский футбол, ведь много всего выиграл. Его старший сын Аркадий подумывал о покупке футбольного клуба – вряд ли ЦСКА , но к «Копенгагену» присматривался. Найти миллиардера, для которого инвестиции в АПЛ не ради пиара, получения прибыли или других целей, как у шейхов и «Ньюкасла», довольно сложно. А когда в футбольные клубы вкладываются люди, которым этот вид спорта абсолютно не интересен, то получается, как у «Манчестер Юнайтед» или «Арсенала». Деньги есть, имя звонкое, а результаты не такие, как у «Челси». С Моуриньо и Конте брали АПЛ , с Тухелем – Лигу чемпионов и не только. Будут ли повторены те же результаты в ближайшие годы?

- Как обычно в таких историях бывает, «советовать» миллиардерам купить «Челси» могут даже через конкурентов. Многие владельцы клубов АПЛ из США , и если они видят, что у того же филантропа и пожилого человека Хансйорга Висса нет компетентности в вопросах футбола, то сделают все, чтобы убедить его вложиться в предприятие, чей крах им выгоден. Началась большая игра. Швейцарцу из США уже 86 лет, живет в Вайоминге и сможет выкупить «Челси» только вместе с партнерами, пока неназванными. Но в его возрасте начинать новые проекты непросто, и если новые владельцы не смогут сохранить в клубе Грановскую – будет невероятно сложно.

- «Челси» надо благодарить провидение, что у Марины Викторовны давно есть канадское гражданство, в Москве она бывает лишь проездом. То есть Абрамович может уйти, но в качестве финального подарка оставит в Лондоне женщину, которая влияла на развитие клуба годами. Только так, если останутся также Чех и Тухель, можно развивать «Челси» дальше. Если отдадут пару миллиардов Абрамовичу, то получится, что обеспечение клуба на плечах уже новых владельцев. И вот тут вопрос, будут ли они накачивать команду деньгами в привычных объемах? «Челси» пытался выйти на самоокупаемость, но по истории «Барселоны» знаем – гранды строили «потемкинские деревни», подменяя прибыль доходом.

В «Челси» еще не раз будут опровергать информацию о продаже. Но в ближайшие недели все может измениться. Абрамовичу практически нереально остаться у руля, пусть даже на расстоянии. И чем дольше будут принимать решение – тем прочнее позиции покупателей. Жаль, что все может закончиться вот так, но ситуация серьезная и уже не футбольная.