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Россия ведёт переговоры о создании спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС

сегодня, 14:56

Министерство спорта России организовало оперативное совещание с представителями спортивных федераций страны.

На встрече обсуждались меры по поддержанию сферы, установлению календарного плана, а также изменение статуса и формы проведения международных турниров.

В ходе обсуждения сложившейся ситуации было решено, что большинство российских спортивных мероприятий будут ориентированы на страны СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан), а также государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Ведутся переговоры о создании спортивных лиг совместно с данными государствами.

Всероссийские соревнования могут иметь открытый статус, что позволяет принимать участие в таких турнирах гражданам других государств.

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Источник: fksr.org
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