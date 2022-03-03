Часть клубов РПЛ предложила отменить вылет в этом сезоне

Сразу несколько представителей клубов РПЛ на общем собрании предложили, чтобы по итогам текущего сезона ни одна команда не вылетала в ФНЛ.
Причина — возможное нарушение спортивного принципа в случае отъезда легионеров из команд.
Также поступило предложение о расширении лиги до 18 команд.
Якобы рассматривается еще вариант, чтобы 15-я и 16-я команды РПЛ сыграли стыковые матчи с 3-м и 4-м клубами ФНЛ.
До зоны стыков всего 4 очка
Ближайшие матчи против Динамо, Краснодара и Локомотива
Судя по тому , как их разнёс ЦСКА, мясным придется до последнего тура бороться за выживание
Вот и началась эта мышиная возня,
Подковерные игры о расширении, не вылете и все такое
До зоны стыков всего 4 очка
Ближайшие матчи против Динамо, Краснодара и Локомотива
Судя по тому , как их разнёс ЦСКА, мясным придется до последнего тура бороться за выживание
Вот и началась эта мышиная возня,
Подковерные игры о расширении, не вылете и все такое