Часть клубов РПЛ предложила отменить вылет в этом сезоне

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вчера, 17:14

Сразу несколько представителей клубов РПЛ на общем собрании предложили, чтобы по итогам текущего сезона ни одна команда не вылетала в ФНЛ .

Причина — возможное нарушение спортивного принципа в случае отъезда легионеров из команд.

Также поступило предложение о расширении лиги до 18 команд.