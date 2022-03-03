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Часть клубов РПЛ предложила отменить вылет в этом сезоне

вчера, 17:14

Сразу несколько представителей клубов РПЛ на общем собрании предложили, чтобы по итогам текущего сезона ни одна команда не вылетала в ФНЛ.

Причина — возможное нарушение спортивного принципа в случае отъезда легионеров из команд.

Также поступило предложение о расширении лиги до 18 команд.

Якобы рассматривается еще вариант, чтобы 15-я и 16-я команды РПЛ сыграли стыковые матчи с 3-м и 4-м клубами ФНЛ.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Сергей Хостинский
Сергей Хостинский
сегодня в 00:24, ред.
Вот что осталось в Краснодаре
112910415
112910415
вчера в 21:36
это всё же перебор
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:11
Как сделают так сделают,нас не спросят!
neukomm
neukomm
вчера в 20:08, ред.
Может хоть в этой сложившейся ситуации порежут безумные зп наших ногомячистов. Лишь бы наоборот не зазвездились своей исключительности наши лимитчики.
4RT
4RT
вчера в 19:58
Не умеете играть,не хрен вам делать в РПЛ
протон
протон
вчера в 19:52
Вчера в составе Алании в стартовом составе вышли все свои воспитанники! И обыграли команду ПЛ в Кубке России! Выпускайте своих и играйте! Нечего на легионеров ссылатся!
valt134
valt134
вчера в 19:47
Такое возможно только в нашей РПЛ.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:42
Одна-две команды должны вылететь, иначе отсутствует спортивный принцип, и остаток сезона будет доигрываться в пол ноги
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:32
Несложно догадаться что это за клубы.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:21
Я так понимаю, предложили это четыре-пять последних клубов.
Никаких отмен, спортивный принцип един для всех, клубы из пердива тоже хотят играть в вышке и бьются за это.
армеец 62
армеец 62
вчера в 19:12
сразу начнется продажа очков лидерам...нет вылета-нет борьбы.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:42
Нельзя этого делать ни в коем случаи. Теряется всякая интрига.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:26
Так может и медали не вручать??? "Верхушка" тоже пострадает.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:25
Не думаю, что это правильное решение....
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 18:21
Федун суетится
ДСА
ДСА
вчера в 18:02
Точно н кто не вылетит.
4m5swjfkzzsp
4m5swjfkzzsp
вчера в 17:54
зенит и спартак большк всех заинтересованы
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:49
Да писали бы сразу Химки, Уфа, Урал, Ростов, Арсенал.
MIvan
MIvan
вчера в 17:32
Ну началось
Настоящий Руccкий
Настоящий Руccкий ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:31, ред.
Наверняка можно сказать про Спартак
До зоны стыков всего 4 очка
Ближайшие матчи против Динамо, Краснодара и Локомотива
Судя по тому , как их разнёс ЦСКА, мясным придется до последнего тура бороться за выживание
Вот и началась эта мышиная возня,
Подковерные игры о расширении, не вылете и все такое
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:25
Думаю все это могут
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:21
Конечно же Зенит в их числе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:16
Я даже могу назвать их...
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