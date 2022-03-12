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Некоторые игроки «Челси» могут покинуть команду из-за ситуации с клубом

сегодня, 12:31

Некоторые футболисты «Челси» рассматривают вариант с расторжением контракта с «синими» из-за финансовой ситуации в клубе. Агенты неназванных игроков контактировали с юристами касательно возможного прекращения соглашений. Сообщается, что такой вариант может осуществиться в случае задержек по зарплатам.

Ранее стало известно, что за сделкой по продаже клуба будет следить правительство Великобритании.

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Перевод с telegraph.co.uk
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bashnat013
bashnat013
сегодня в 16:20
Придуманная команда без истории туда ей и дорога
Байкал-38
Байкал-38 ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 16:05
Они так считаются со мнением болельщиков, что решили их не пускать на трибуны и запретили продажу футбольной атрибутики! На матче будут присутствовать только владельцы абонементов.
Тут сейчас не про Абрамовича, а как они относятся к своим гражданам. Или кто с абонементами те британцы, а по билетам ходят и покупают атрибутику клуба русские? Да им на94 на болельщиков, у них свои цели!
azkan
azkan ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:31
Скажем, это не британцы, как народ отжимают, а политики.
Завтра посмотрим на реакцию болельщиков Челси в игре с Ньюкаслом.
Те кто верен клубу и были счастливы играя за Челси останутся, будут терпеть до конца. Правительство хоть и продажное, не дадут великому клубу просто исчезнуть. Они вынуждены считаться с мнением болельщиков.
И наверное у РА это не последние миллиарды. Он как нибудь с игроками рассчитается.
А мой любимый Челси уже точно продадут. Под контролем финансов со стороны политиков. А они продажные (аксиома). И главный вопрос теперь кому разрешат купить? Оставят ли выбор за РА? Очень надеюсь, что купит любитель футбола и болельщик Челси. Я за Рэдклифа, если конечно не утка что он заинтересован. И связи есть в правительстве.
альсато
альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 14:25
не знание хоть одного ино языка-это стыд....а позор-это как раз изучение такового! ...чем больше я изучал язык маркса, киплинга, верна-мне все позорней и позорней...
dt83yqvx37ce
dt83yqvx37ce
сегодня в 13:46
Если Абрамович не прогнется в ближайшее время, за 81 день которые ему дали на "продажу", Челси полностью развалится без финансирования. Клуб конечно жалко, но зато любому будущему инвестору это будет уроком, что бриташки если что могут просто отжать бизнес. Особенно саудитам, которые пока дружат с Сша, но завтра это может измениться.
протон
протон
сегодня в 13:37
По крайней мере один неназванный игрок известен
Лукака
Вот так политики ради наказания одного, наказали сотни невинных людей связанных с клубом. Потеряют много налогов. Ещё и судиться, надеюсь, некоторые будут с правительством.
Дураки. Надо думать, прежде чем что-то делать
xxraps
xxraps
сегодня в 13:26
Высшие силы услышали мои молитвы !!! Я бы ещё предложил отнять у них 30 очков и выкинуть из всех евротурниров на 5 лет. Дно должно вернуться на дно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:20
Пусть ребята сами решают...с кем и где быть...

Статистика им в помощь...
Челси - 117 лет...

Без Абрамовича - 1 чемпионство
С Абрамовичем - 5...

Без Абрамовича - 0 ЛЧ
С Абрамовичем 2 кубка ЛЧ...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:09
Я недавно предположил, что игрокам Челси как и легионерам в России разрешат разрывать контракты с клубами. Скажу честно это было предположение, я и реально подумать не мог, что они станут наказывать свои клубы. Челси это не просто клуб, это легендарный клуб Британии с великой историей. Челси на данный момент лучший клуб мира.
Они готовы даже растоптать свою историю, унизить своих граждан, а собственно из-за чего? Из-за своего тупого самолюбия, своих интересов. Британцы так много говорят о гордости, а смогут ли они после этого гордиться собой? У меня на это свой ответ, они просто не знают значения этого слова, а просто втыкают это слово когда им удобно, но это низость и позор!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:00
А куда им ещё деваться, если команда оказывается в патовой ситуации . Реалии диктуют свои условия.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:58
А как же контракты!
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