Некоторые игроки «Челси» могут покинуть команду из-за ситуации с клубом

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сегодня, 12:31

Некоторые футболисты «Челси» рассматривают вариант с расторжением контракта с «синими» из-за финансовой ситуации в клубе. Агенты неназванных игроков контактировали с юристами касательно возможного прекращения соглашений. Сообщается, что такой вариант может осуществиться в случае задержек по зарплатам.

Ранее стало известно, что за сделкой по продаже клуба будет следить правительство Великобритании.