Некоторые игроки «Челси» могут покинуть команду из-за ситуации с клубом

Некоторые футболисты «Челси» рассматривают вариант с расторжением контракта с «синими» из-за финансовой ситуации в клубе. Агенты неназванных игроков контактировали с юристами касательно возможного прекращения соглашений. Сообщается, что такой вариант может осуществиться в случае задержек по зарплатам.
Ранее стало известно, что за сделкой по продаже клуба будет следить правительство Великобритании.
Они готовы даже растоптать свою историю, унизить своих граждан, а собственно из-за чего? Из-за своего тупого самолюбия, своих интересов. Британцы так много говорят о гордости, а смогут ли они после этого гордиться собой? У меня на это свой ответ, они просто не знают значения этого слова, а просто втыкают это слово когда им удобно, но это низость и позор!!!
Они готовы даже растоптать свою историю, унизить своих граждан, а собственно из-за чего? Из-за своего тупого самолюбия, своих интересов. Британцы так много говорят о гордости, а смогут ли они после этого гордиться собой? У меня на это свой ответ, они просто не знают значения этого слова, а просто втыкают это слово когда им удобно, но это низость и позор!!!
Завтра посмотрим на реакцию болельщиков Челси в игре с Ньюкаслом.
Те кто верен клубу и были счастливы играя за Челси останутся, будут терпеть до конца. Правительство хоть и продажное, не дадут великому клубу просто исчезнуть. Они вынуждены считаться с мнением болельщиков.
И наверное у РА это не последние миллиарды. Он как нибудь с игроками рассчитается.
А мой любимый Челси уже точно продадут. Под контролем финансов со стороны политиков. А они продажные (аксиома). И главный вопрос теперь кому разрешат купить? Оставят ли выбор за РА? Очень надеюсь, что купит любитель футбола и болельщик Челси. Я за Рэдклифа, если конечно не утка что он заинтересован. И связи есть в правительстве.
Завтра посмотрим на реакцию болельщиков Челси в игре с Ньюкаслом.
Те кто верен клубу и были счастливы играя за Челси останутся, будут терпеть до конца. Правительство хоть и продажное, не дадут великому клубу просто исчезнуть. Они вынуждены считаться с мнением болельщиков.
И наверное у РА это не последние миллиарды. Он как нибудь с игроками рассчитается.
А мой любимый Челси уже точно продадут. Под контролем финансов со стороны политиков. А они продажные (аксиома). И главный вопрос теперь кому разрешат купить? Оставят ли выбор за РА? Очень надеюсь, что купит любитель футбола и болельщик Челси. Я за Рэдклифа, если конечно не утка что он заинтересован. И связи есть в правительстве.