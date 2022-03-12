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Клопп о контракте Салаха: «Мы должны просто подождать. Всё в порядке»

сегодня, 11:28

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ход переговоров нападающего команды Мохамеда Салаха о продлении соглашения с клубом.

Мо однозначно ожидает, что этот клуб будет амбициозным. Мы были и остаемся такими в последние годы. Ситуация такова, что мы не можем сделать гораздо больше. Но я об этом не думаю. Во многом это решение Мо. Клуб сделал то, что может. Вот и все. Все именно так, как и должно быть на данный момент. Все готово. Больше ничего не произошло: ни подписания, ни отказа, ни чего-то еще. Мы должны просто подождать. Все в полном порядке. Нет никакой спешки.

Ранее стало известно, что футболиста не устраивают предложенные клубом условия.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:02
Надо бы его сохранить
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:27
Там, где могут удовлетворить его запросы есть свои "Салахи".
Брулин
Брулин
сегодня в 12:27
Мо должен понимать, что от добра добра не ищут. Лишняя сотка зп погоды ему не сделают, а рисковать карьерой не самая лучшая идея. Он и так самый высокооплачиваемый в Ливерпуле
Bensurr
Bensurr
сегодня в 12:04
Не стоит он таких денег
Dan_Madrid
Dan_Madrid
сегодня в 11:41
Куда пойдёт салах? В псж? За бабками. Реалу и барсе он не нужен, в Италии не потянут его зп, Бавария скорее будет искать замену Роберту, но салах не подойдёт. Лучше бы согласиться на новый контракт, зато остаться в клубе, где тебя любят
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:29
Все правильно ...торопиться не надо
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