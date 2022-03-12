Клопп о контракте Салаха: «Мы должны просто подождать. Всё в порядке»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал ход переговоров нападающего команды о продлении соглашения с клубом.

Мо однозначно ожидает, что этот клуб будет амбициозным. Мы были и остаемся такими в последние годы. Ситуация такова, что мы не можем сделать гораздо больше. Но я об этом не думаю. Во многом это решение Мо. Клуб сделал то, что может. Вот и все. Все именно так, как и должно быть на данный момент. Все готово. Больше ничего не произошло: ни подписания, ни отказа, ни чего-то еще. Мы должны просто подождать. Все в полном порядке. Нет никакой спешки.