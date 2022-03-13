Мелкадзе — об уходе из «Спартака»: «Ни с кем разговоров не было»

Форвард «Сочи» после матча 21-го тура РПЛ с «Химками» (0:0) рассказал о своем уходе из «Спартака», а также назвал свои задачи в нынешней команде.

Какие цели на сезон? Занять как можно более высокое место. Закрепиться в тройке было бы неплохо.

Как происходил уход из «Спартака»? Общался ли с Ваноли или Каттани? Вообще ни с кем разговоров не было. Мне просто сказали играть за вторую команду. Отнесся к этому нормально. Все бывает в футбольной жизни.

Какую задачу по голам поставил для себя в этом сезоне? Сначала было бы неплохо начать играть в стартовом составе, а потом уже думать о голах.

Что для этого нужно? Тренироваться. Вот сегодня кто мне мешал забить два мяча? Никто. Если бы забил, в следующем матче на 90% был бы в стартовом составе.