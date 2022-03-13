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Мелкадзе — об уходе из «Спартака»: «Ни с кем разговоров не было»

сегодня, 17:54
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе после матча 21-го тура РПЛ с «Химками» (0:0) рассказал о своем уходе из «Спартака», а также назвал свои задачи в нынешней команде.

Какие цели на сезон? Занять как можно более высокое место. Закрепиться в тройке было бы неплохо.

Как происходил уход из «Спартака»? Общался ли с Ваноли или Каттани? Вообще ни с кем разговоров не было. Мне просто сказали играть за вторую команду. Отнесся к этому нормально. Все бывает в футбольной жизни.

Какую задачу по голам поставил для себя в этом сезоне? Сначала было бы неплохо начать играть в стартовом составе, а потом уже думать о голах.

Что для этого нужно? Тренироваться. Вот сегодня кто мне мешал забить два мяча? Никто. Если бы забил, в следующем матче на 90% был бы в стартовом составе.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:15
Уверен что был какойто конфликт!
dadrail
dadrail
сегодня в 18:27
Играй и все доказывай на поле
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:19
В тройке или в десятке не важно!
drug01
drug01
сегодня в 18:14
Значит играй лучше
санек002
санек002 ответ izrafel (раскрыть)
сегодня в 18:09
МЫСЛИ И ЖЕЛАНИЯ ЕСТЬ ДАВНО А ГОЛОВ УЖЕ ДАВНО НЕТ!
ABir
ABir
сегодня в 18:02
Удачи в городе курорте
izrafel
izrafel
сегодня в 17:59
Молодца.... мысли и желание хорошие...удачи!
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