«Зенит» потратил больше всех, «Спартак» и «Краснодар» — в топ-3. Зимние расходы клубов РПЛ

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сегодня, 21:36

Подводим итоги.

Зимнее трансферное окно в РПЛ завершено. Все ставки сделаны, до лета ставок больше нет. «Соккер.ру» изучает финансовую часть вопроса и отвечает на вопрос, сколько российские клубы потратили на зимние трансферы?

«Уфа» = 0

Новички (5): Антон Чичкан ( БАТЭ , свободный агент), Тьяго Родригеш («Аль-Хазм», СА), Дмитрий Кабутов («Крылья Советов», СА), Дилан Ортис («Пролетар», аренда), Боли Болинголи («Селтик», аренда).

Мастер-класс от Шамиля Газизова: «Уфа» подписала пятерых футболистов, в том числе кузена Ромелу Лукаку, не потратив на компенсации ни евроцента. Отмечаем сам факт, а качество новичков оценим в весенних матчах.

«Динамо» = 120 тысяч евро

Новичок (1): Федор Смолов («Динамо», 120 тысяч евро)

Ведущее борьбу за чемпионство «Динамо» не стало предпринимать резких движений зимой и ограничилось подписанием опытного и хорошо знакомого форварда, который должен помочь «бело-голубым» в борьбе с «Зенитом» за первое место.

«Урал» = 120 тысяч евро

Новички (3): Александр Юшин («Нефтехимик», 120 тысяч евро), Олег Шатов (без клуба), Лука Цулукидзе (свободный агент).

«Урал» подписал лучшего бомбардира ФНЛ Юшина и предоставил Олегу Шатову шанс перезапустить карьеру в родном клубе.

«Сочи» = 235 тысяч евро

Новички (3): Ванья Дркушич («Браво», 120 тысяч евро), Артем Макарчук («Балтика», 115 тысяч), Георгий Мелкадзе («Спартак», свободный агент).

Занимающий третью строчку в турнирной таблице РПЛ «Сочи» скромно усилил линию обороны словенским центрбеком Дркушичем и левым защитником Макарчуком. Спартаковский страйкер Мелкадзе достался «Сочи» по свободному трансферу.

«Ахмат» = 300 тысяч евро

Новичок (1): Александр Трошечкин («Химки», 300 тысяч).

Только полузащитник «Химок» пополнил команду Андрея Талалаева. Были еще планы подписать центрального защитника, но так никого и не выбрали.

«Химки» = 350 тысяч евро

Новички (11): Бутта Магомедов («Алания», 230 тысяч евро), Неманья Главчич («Славен», 120 тысяч евро), Павел Мамаев («Ростов», свободный агент), Александр Руденко («Спартак», СА), Лоуренс Николас («Долгопрудный», СА), Гиа Григалава (без клуба), Юрий Жирков (без клуба), Захар Волков ( БАТЭ , аренда), Кирилл Боженов («Ростов», аренда), Бруну Виана («Брага», аренда), Дидье Ламкель Зе («Антверпен», аренда).

«Химки» не хотят вылетать из РПЛ , поэтому развернули активную деятельность на трансферном рынке: подписали целую футбольную команду, 11 человек. Тут и легионеры, и бывшие футболисты сборной России, и молодые парни. А до кучи еще и главного тренера поменяли уже после окончания зимних сборов.

«Арсенал» = 400 тысяч евро

Новички (2): Даниил Степанов («Рубин», 400 тысяч), Джордже Деспотович («Рубин», свободный агент).

Что касается покупок, туляки подписывали только футболистов «Рубина». В случае с Даниилом Степановым речь о выкупе контракта, защитник играет в «Арсенале» с начала сезона. А вот Деспотовича забрали свободным агентом. Если Джордже будет в настроении, это классное усиление.

«Нижний Новгород» = 400 тысяч евро

Новички (9): Ларс Ларсен («Мьендален», 400 тысяч), Милсон («Маритиму», свободный агент), Дмитрий Стоцкий («Краснодар», СА), Александр Шестюк («Динамо» Брест, СА), Павел Карасев ( БАТЭ , СА), Сильвестр Игбун («Динамо», СА), Никита Гойло, Кирилл Кравцов (оба — «Зенит», аренда), Виктор Александров («Рубин», аренда).

В распоряжении Александра Кержакова появилось много новых футболистов. Выделяются опытные Стоцкий и Игбун, который в прошлом уже играли вместе за «Уфу», а также вингеры из Португалии и Норвегии.

ЦСКА = 650 тысяч евро

Новички (4): Юсуф Языджи («Лилль», аренда за 350 тысяч евро), Хорхе Карраскаль («Ривер Плейт», аренда за 300 тысяч евро), Хесус Медина («Нью-Йорк Сити», свободный агент), Жан-Филипп Гбамен («Эвертон», бесплатная аренда).

ЦСКА подписал четырех видных новичков, а потратил меньше миллиона евро. «Армейцы» подписали свободного агента Медину и взяли трех футболистов в аренду. Судя по всему, в следующее трансферное окно ЦСКА будет сложнее договариваться о сделках с зарубежными клубами и футболистами из-за санкций.

«Крылья Советов» = 1.01 млн евро

Новички (10): Фернандо Констанца («Шериф», 800 тысяч), Артем Соколов («Химки», 58 тыс), Леонид Герчиков, Ян Гудков, Алексей Никитенков, Дмитрий Великородный (все — «Долгопрудный», в сумме 128 тыс евро), Никита Першин («Чертаново», 23 тыс), Матео Барач («Сочи», аренда), Илья Гапонов («Спартак», аренда), Иван Игнатьев («Рубин», аренда).

Фернандо Констанца осенью играл против «Реала» и «Интера» в Лиге чемпионов, а теперь попробует на вкус РПЛ . «Крылышки» усилили защиту, дали шанс Ивану Игнатьеву и подписали много талантливых ребят во главе с Соколовым из «Химок».

«Ростов» = 1.21 млн евро

Новички (5): Магнус Кнудсен («Лиллестрем», 1 млн), Александр Селява («Динамо» Минск, 120 тысяч), Степан Мельников («Спартак», 90 тысяч), Егор Голенков («Сигма», свободный агент), Александр Сильянов («Локомотив», аренда).

Летом «Ростов» отпустил в Англию Матиаса Норманна, а через полгода подписал другого центрального полузащитника, от которого ждут прогресса. Кнудсен — главный трансфер «желто-синих» зимой, кроме него, подписали четырех россиян.

«Рубин» = 3.59 млн евро

Новички (6): Александр Ломовицкий («Спартак», 1.5 млн), Виталий Лисакович («Локомотив», 1.2 млн), Даниил Кузнецов («Зенит», 0.4 млн), Егор Тесленко ( КАМАЗ , 133 тысячи), Марат Апшацев («Томь», 190 тысяч), Константин Кучаев ( ЦСКА , аренда за 70 тысяч).

«Рубин» нашел двух новичков в ФНЛ , а также подписал по одному игроку из «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и «Зенита». Любопытная трансферная стратегия.

«Локомотив» = 11.5 млн евро

Новички (3): Ян Кухта («Славия», 5 млн), Вилсон Исидор («Монако», 3.5 млн), Марк Мампассси («Шахтер Донецк», 3 млн).

«Локомотив» зимой точечно обновил линию атаки и центр обороны. Уехавшего в Бразилию Мурило заменил Марк Мампасси, который не будет считаться легионером, а в линии нападения Кухта и Исидор заменили ушедших Смолова, Лисакович и Зе Луиша.

«Краснодар» = 13 млн евро

Новички (2): Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро», 8 млн), Эрик Ботхейм («Буде-Глимт», 5 млн).

«Быки» решили усиливаться точечно: пригласили главного тренера Фарке, купили опытного парагвайского защитника Алонсо и перспективного норвежского форварда Ботхейма, который осенью забивал в Лиге Конференций. Любопытный ставки «Краснодара».

«Спартак» = 14.26 млн евро

Новички (7): Шамар Николсон («Шарлеруа», 8 млн), Даниил Хлусевич («Арсенал Тула», 3), Данил Пруцев («Крылья Советов», 1.5), Леон Классен («Тироль», 0.9), Кристофер Мартинс («Янг Бойз», аренда за 0.5 млн), Илья Свинов («Факел», 250 тысяч), Никита Чернов («Крылья Советов», 110 тысяч).

«Спартак» с приходом Луки Каттани развернул бурную деятельность на трансферном рынке, в результате чего в «красно-белые» ряды записались семь новичков: два легионера и пять россиян. При этом из семерки только Мартинс выглядит стопроцентным игроком основы, остальные — усиление обоймы, даже Николсон, судя по контрольным матчам, уступает Соболеву.

«Зенит» = 32.15 млн евро

Новички (4): Юри Альберто («Интернасьонал», 25 млн), Арсен Адамов («Урал», 5), Иван Сергеев («Крылья Советов», 2.15), Нуралы Алип («Кайрат», бесплатная аренда).

«Зенит» потратил больше всех, что не удивляет, хотя петербуржцы изначально так не задумывали. Все карты спутал Сердар Азмун, объявивший о достигнутой договоренности с «Байером» о контракте со следующего сезона. «Зениту» пришлось ускорить приобретение Юри Альберто, планировавшееся на лето, а еще 7 с хвостиком миллионов евро потратили на внутренние трансферы, подписали двух кандидатов в сборную России, Адамова и Сергеева.