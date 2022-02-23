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В РПЛ закрылось зимнее трансферное окно

вчера, 00:24

В Российской Премьер-лиге закрылось зимнее трансферное окно.

Период дозаявок для клубов РПЛ стартовал 26 января и завершился 22 февраля.

Зарегистрированные футболисты могут участвовать в матчах весенней части РПЛ и молодежного первенства, а также в плей-офф Кубка России.

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Источник: premierliga.ru
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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:44
Успехов всем, кто успел!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:03, ред.
Конец слухам...и предположениям...
От Зенита ожидал чуть бОльшего...касаемо обороны...налицо отсутствие онной ....
Понравилось как усилился ЦСКА...
Впрочем у них всегда селекция на уровне...
Армейцы зимой потратив менее 1 млн обзавелись на вторую часть сезона добротными игроками чья стоимость 37 млн за 4-х футболистов....(при чём парни приехали из Ривер Плейта,Лилля и Эвертона...а не из Норчепингов и Сент Трюйденов как у некоторых)
Карраскаль,Медина,Гбамен и Языджи - явное усиление...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 08:18
Ну и ладно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:15
Кто не успел перейти, тот ждёт до лета.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:11
Всех с праздником! Благ, удачи и мирного неба!
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:05
Кто не успел, тот опоздал !☝😉🤷‍♂️
протон
протон
вчера в 00:26
Шах и мат от Кокорина?
STVA 1
STVA 1
вчера в 00:25
Ну и хорошо
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