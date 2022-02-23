В РПЛ закрылось зимнее трансферное окно

В Российской Премьер-лиге закрылось зимнее трансферное окно.
Период дозаявок для клубов РПЛ стартовал 26 января и завершился 22 февраля.
Зарегистрированные футболисты могут участвовать в матчах весенней части РПЛ и молодежного первенства, а также в плей-офф Кубка России.
От Зенита ожидал чуть бОльшего...касаемо обороны...налицо отсутствие онной ....
Понравилось как усилился ЦСКА...
Впрочем у них всегда селекция на уровне...
Армейцы зимой потратив менее 1 млн обзавелись на вторую часть сезона добротными игроками чья стоимость 37 млн за 4-х футболистов....(при чём парни приехали из Ривер Плейта,Лилля и Эвертона...а не из Норчепингов и Сент Трюйденов как у некоторых)
Карраскаль,Медина,Гбамен и Языджи - явное усиление...
От Зенита ожидал чуть бОльшего...касаемо обороны...налицо отсутствие онной ....
Понравилось как усилился ЦСКА...
Впрочем у них всегда селекция на уровне...
Армейцы зимой потратив менее 1 млн обзавелись на вторую часть сезона добротными игроками чья стоимость 37 млн за 4-х футболистов....(при чём парни приехали из Ривер Плейта,Лилля и Эвертона...а не из Норчепингов и Сент Трюйденов как у некоторых)
Карраскаль,Медина,Гбамен и Языджи - явное усиление...