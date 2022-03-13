«Аталанта» и «Рома» добыли ничьи в 29-м туре Серии А

1647198135

сегодня, 22:02

В матчах 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» сыграла вничью с «Дженоа», «Рома» ушла от поражения в игре с «Удинезе».

Бергамо, стадион Атлети Адзурри д'Италия

«Аталанта» — «Дженоа» 0:0 (0:0)

«Аталанта»: Спортиелло, Скальвини, Паломино, Джимсити, Дзаппакоста (Хатебур 57), Копмейнерс, Пессина, Мехле (Бога 46), Пашалич (Михэйлэ 90+1), Малиновский (Толой 57), Муриэль

Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Дженоа»: Сиригу, Френдруп, Максимович, Эстигор, Йохан Васкес, Гальдамес Миллан (Каллон 87), Бадель, Мелегони, Амири (Эрнани 73), Портанова, Йебоа (Дестро 71)

Главный тренер: Блессин Александер.

Предупреждения: Дзаппакоста 38, Толой 82

Судья: Абиссо Розарио.

Удине, стадион Дачия Арена

«Удинезе» — «Рома» 1:1 (1:0)

Голы: Молина Люсеро 15 — Пеллегрини 90+3 (пенальти)

«Удинезе»: Сильвестри, Бекао, Мари, Перес (Зегелар 82), Молина Люсеро, Перейра, Яяло, Макенго (Самарджич 86), Удогие, Бето, Деулофеу (Пуссетто 86)

Главный тренер: Чиоффи Габриэле.

«Рома»: Патрисиу, Манчини (Перес 85), Смоллинг, Роджер Ибаньес, Карсдорп (Верету 73), Оливейра (Эль-Шаарави 47), Кристанте, Пеллегрини, Залевски (Афена-Гьян 65), Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов 65)

Главный тренер: Моуриньо Жозе.

Предупреждения: Деулофеу 26, Афена-Гьян 70, Макенго 86, Роджер Ибаньес 88, Бекао 90+1

Судья: Ди Белло Марко.

Ранее в этом же туре «Милан» обыграл «Эмполи».