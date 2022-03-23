Захарян: «Мой стиль игры приспособлен к европейскому футболу»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян дал комментарий по поводу своего стиля игры.
Наша команда стремится играть в европейской модели футбола. Наш тренер – из Европы, у него соответствующий менталитет. Кроме того, он ставит нам как раз европейский футбол. Поэтому думаю, да, мой стиль приспособлен к такому футболу.
Ранее Захаряна исключили из списка топ-50 вундеркиндов по версии Goal.
Но важно при этом понимать то что во многих европейских странах требования в среднем выше, как и конкуренция.
В РПЛ, например, уровень Захаряна - это топ, в Топ-5 он был бы топом разве что в Лиге 1, да и то с натяжкой и если бы очень хорошо и успешно работал.
Он ещё очень молод и при этом очень талантлив, многие годы карьеры ещё впереди, основных пути три - стать хуже через какое-то время как футболист и не реализовать даже большую часть своего потенциала, что нередко происходит, иметь в целом неплохую карьеру без особых личных достижений и не стать значительно лучше, и добиться больших успехов, стать лучше, заиграть в сильном или очень сильном по мировым меркам клубе.
На мой взгляд ему подойдёт больше всего Испания или Франция в футбольном смысле. Как вариант ещё Нидерланды, Португалия, Бельгия, в силу его футбольных особенностей. Но возможно он не будет играть ни в одной из этих стран и при этом сможет найти очень удачную для себя дорогу.
Надеюсь что он будет идти правильным для себя футбольным путём, и что никакие пороки и зависимости не навредят ему в этом или ином плане.
Что касается нынешнего московского Динамо, то нельзя сказать что всё идеально, но кто-то может сказать что, учитывая все факторы, сейчас клуб настолько силён насколько может быть, и, на мой взгляд, это будет недалеко от истины. Сразу ряд российских игроков расцвели в футбольном смысле в данном клубе, и я уверен что это продолжит благотворно влиять на ситуацию клуба как в краткосрочной так и в долгосрочной перспективе. Желаю великому российскому клубу успехов в данных начинаниях и в продолжении исполнения плана по созданию и укреплению действительно сильного клуба.
Но важно при этом понимать то что во многих европейских странах требования в среднем выше, как и конкуренция.
В РПЛ, например, уровень Захаряна - это топ, в Топ-5 он был бы топом разве что в Лиге 1, да и то с натяжкой и если бы очень хорошо и успешно работал.
Он ещё очень молод и при этом очень талантлив, многие годы карьеры ещё впереди, основных пути три - стать хуже через какое-то время как футболист и не реализовать даже большую часть своего потенциала, что нередко происходит, иметь в целом неплохую карьеру без особых личных достижений и не стать значительно лучше, и добиться больших успехов, стать лучше, заиграть в сильном или очень сильном по мировым меркам клубе.
На мой взгляд ему подойдёт больше всего Испания или Франция в футбольном смысле. Как вариант ещё Нидерланды, Португалия, Бельгия, в силу его футбольных особенностей. Но возможно он не будет играть ни в одной из этих стран и при этом сможет найти очень удачную для себя дорогу.
Надеюсь что он будет идти правильным для себя футбольным путём, и что никакие пороки и зависимости не навредят ему в этом или ином плане.
Что касается нынешнего московского Динамо, то нельзя сказать что всё идеально, но кто-то может сказать что, учитывая все факторы, сейчас клуб настолько силён насколько может быть, и, на мой взгляд, это будет недалеко от истины. Сразу ряд российских игроков расцвели в футбольном смысле в данном клубе, и я уверен что это продолжит благотворно влиять на ситуацию клуба как в краткосрочной так и в долгосрочной перспективе. Желаю великому российскому клубу успехов в данных начинаниях и в продолжении исполнения плана по созданию и укреплению действительно сильного клуба.