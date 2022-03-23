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Захарян: «Мой стиль игры приспособлен к европейскому футболу»

23 марта 2022, 16:24

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян дал комментарий по поводу своего стиля игры.

Наша команда стремится играть в европейской модели футбола. Наш тренер – из Европы, у него соответствующий менталитет. Кроме того, он ставит нам как раз европейский футбол. Поэтому думаю, да, мой стиль приспособлен к такому футболу.

Ранее Захаряна исключили из списка топ-50 вундеркиндов по версии Goal.

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Все комментарии
протон
протон
23 марта 2022 в 22:21
Как раз когда в центр во втором тайме перешёл в игре со Спартаком единственный момент сам и создал, видно в центре у Арсена получается лучше. Шиманьски уходит, скатертью дорожка, центр твой, дерзай!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ David Young (раскрыть)
23 марта 2022 в 21:06
Прав то он прав, а делать ему СЕЙЧАС чё? Идти путём советских хоккеистов типа Нечаева или Федорова ? Ну если только.
112910415
112910415
23 марта 2022 в 20:26
ну, ладно
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
23 марта 2022 в 18:42
Дэвид, а позвольте спросить: где и когда, Вы увидели ренессанс в московском Динамо???
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
23 марта 2022 в 18:38
Ваня, самое смешное, даже не это, а то, что в понимании Захаряна, если тренер из Европы -значит и стиль его работы, тоже европейский. Меня, часто критикуют за то, что я, терпеть не могу крикунов и болтунов. Так вот, Захарян- как раз из их числа. Больше, мне добавить нечего. В советское время, я не припомню, чтобы кто-то, в Динамо, много говорил в пустоту. Люди играли за ромбик на груди, за копеечную зарплату, но при этом- добивались высоких результатов!!!!!!!
liverpool-today
liverpool-today
23 марта 2022 в 18:01
В Европу теперь прямого пути нет. Мелкими перебежками через Турцию разве что. Теперь и Турция будет для наших европейской топ лигой. Всё таки вовремя Чалов свинтил
stanichnik
stanichnik
23 марта 2022 в 17:37
Чем взрослее становится наша футбольная моложежь, тем нескромнее становятся их высказывания
David Young
David Young
23 марта 2022 в 16:37
Я считаю что здесь Арсен прав.

Но важно при этом понимать то что во многих европейских странах требования в среднем выше, как и конкуренция.

В РПЛ, например, уровень Захаряна - это топ, в Топ-5 он был бы топом разве что в Лиге 1, да и то с натяжкой и если бы очень хорошо и успешно работал.

Он ещё очень молод и при этом очень талантлив, многие годы карьеры ещё впереди, основных пути три - стать хуже через какое-то время как футболист и не реализовать даже большую часть своего потенциала, что нередко происходит, иметь в целом неплохую карьеру без особых личных достижений и не стать значительно лучше, и добиться больших успехов, стать лучше, заиграть в сильном или очень сильном по мировым меркам клубе.

На мой взгляд ему подойдёт больше всего Испания или Франция в футбольном смысле. Как вариант ещё Нидерланды, Португалия, Бельгия, в силу его футбольных особенностей. Но возможно он не будет играть ни в одной из этих стран и при этом сможет найти очень удачную для себя дорогу.

Надеюсь что он будет идти правильным для себя футбольным путём, и что никакие пороки и зависимости не навредят ему в этом или ином плане.

Что касается нынешнего московского Динамо, то нельзя сказать что всё идеально, но кто-то может сказать что, учитывая все факторы, сейчас клуб настолько силён насколько может быть, и, на мой взгляд, это будет недалеко от истины. Сразу ряд российских игроков расцвели в футбольном смысле в данном клубе, и я уверен что это продолжит благотворно влиять на ситуацию клуба как в краткосрочной так и в долгосрочной перспективе. Желаю великому российскому клубу успехов в данных начинаниях и в продолжении исполнения плана по созданию и укреплению действительно сильного клуба.
Гость
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