Захарян: «Мой стиль игры приспособлен к европейскому футболу»

Полузащитник «Динамо» дал комментарий по поводу своего стиля игры.

Наша команда стремится играть в европейской модели футбола. Наш тренер – из Европы, у него соответствующий менталитет. Кроме того, он ставит нам как раз европейский футбол. Поэтому думаю, да, мой стиль приспособлен к такому футболу.