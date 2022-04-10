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Баженов — о «Спартаке»: «Ниже в турнирной таблице уже некуда опускаться»

10 апреля 2022, 16:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов порассуждал о предстоящем матче москвичей против тульского «Арсенала».

Ниже в турнирной таблице, по-моему, уже некуда опускаться. Хотя, конечно, есть куда, но всё равно… Мне кажется, сейчас надо играть первым номером. Выходить на большой прессинг, на высокий прессинг. Нужно мощно начать. В матче с «Арсеналом» надо с первых минут показать, что команда настроена только на победу. Хочется, чтобы с первых минут каждый игрок показал желание победить. Если этого не увидим первые пятнадцать-двадцать минут, я буду разочарован.

Всё-таки играют дома. Должны все выйти с горящими глазами. Если не увидим этого желания играть, то тогда не знаю — наверное, надо палками их всех бить. Я прошу прощения за это выражение, ну, а как еще? Я не знаю. Может, что-то технически и тактически не получаться, но, если снова не будет большого желания бороться, это сложно понять. Нельзя выходить на поле без желания играть в футбол. Это в первую очередь показатель того, хотят ли люди исправить ситуацию. Надеюсь, что выиграют, но от прогнозов воздержусь. Могу ошибиться. С какой ноги команда встала, я не знаю. Хотелось бы, чтобы с двух ног игроки встали.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
10 апреля 2022 в 17:56
Дно ещё не пробито.
1 984
1 984
10 апреля 2022 в 17:35
Есть ещё несколько позиций)))
ABir
ABir
10 апреля 2022 в 16:26
Опускаться ниже уже не следует, пора подумать о поднятии
ЮЗИК
ЮЗИК
10 апреля 2022 в 16:24
Ниже есть куда, но не желательно
STVA 1
STVA 1
10 апреля 2022 в 16:19
Как же... Есть ФНЛ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 апреля 2022 в 16:14
Опускание сегодня закончится!
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