Баженов — о «Спартаке»: «Ниже в турнирной таблице уже некуда опускаться»

Экс-нападающий «Спартака» порассуждал о предстоящем матче москвичей против тульского «Арсенала».

Ниже в турнирной таблице, по-моему, уже некуда опускаться. Хотя, конечно, есть куда, но всё равно… Мне кажется, сейчас надо играть первым номером. Выходить на большой прессинг, на высокий прессинг. Нужно мощно начать. В матче с «Арсеналом» надо с первых минут показать, что команда настроена только на победу. Хочется, чтобы с первых минут каждый игрок показал желание победить. Если этого не увидим первые пятнадцать-двадцать минут, я буду разочарован.

Всё-таки играют дома. Должны все выйти с горящими глазами. Если не увидим этого желания играть, то тогда не знаю — наверное, надо палками их всех бить. Я прошу прощения за это выражение, ну, а как еще? Я не знаю. Может, что-то технически и тактически не получаться, но, если снова не будет большого желания бороться, это сложно понять. Нельзя выходить на поле без желания играть в футбол. Это в первую очередь показатель того, хотят ли люди исправить ситуацию. Надеюсь, что выиграют, но от прогнозов воздержусь. Могу ошибиться. С какой ноги команда встала, я не знаю. Хотелось бы, чтобы с двух ног игроки встали.