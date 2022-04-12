«Считаю, давно пора разогнать этот CAS!» Свищёв — об отклонённой апелляции

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв высказался о решении Спортивного арбитражного суда ( CAS ) отклонить апелляцию РФС о временном снятии запрета на участие российских команд в международных турнирах.

Считаю, давно пора разогнать этот CAS ! Это суд, который является анахронизмом и пережитком всех организаций, отвечающих не за спорт, а за политику.

Людей интересуют только деньги и спонсоры! Больше ничего! Никак не развивают ни спорт, ни спортсменов. К сожалению, сейчас мы видим нападки на наших спортсменов, отклонение наших апелляций. Все, что сейчас происходит, похоже на фарс. Ничего общего со спортом нет!

Есть законы и правила игры. Все должны жить по ним. Для всех они одинаковые. Суд должен внимательно за этим смотреть. Там черным по белому не написано: «Русским одни правила, а французам — другие». Там же такого нет!