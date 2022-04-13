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«Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов второй раз в истории

13 апреля 2022, 00:16
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Вильярреал» прошёл «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов по сумме двух встреч (1:0, 1:1).

Испанский клуб вышел в полуфинал ЛЧ второй раз в истории.

Впервые «Вильярреал» вышел в 1/2 финала ЛЧ в сезоне-2005/06, где уступил «Арсеналу».

В полуфинале нынешнего розыгрыша турнира «Вильярреал» встретится с победителем пары «Ливерпуль» – «Бенфика».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
13 апреля в 21:26
немцы конечно удивили своей блеклой игрой. Два выездных поражения,от Базеля и Субмарины,конечно швейцарцы это одно дело,а вот испанцы значительно классом выше.поэтому и смогли успешно противостоять мюнхенцам. Всё таки при Флике Красная Фурия была великолепна.напоминала дробильную машину.спросите у обладателя Золотого Кирпича. ой Мяча.
Для меня выход Эмери - конечно сенсация.ну и если Бенфика выбьет Ливерпуль - будет тоже сенсацией,но в это с трудом верится. Всё таки ожидал Ливерпуль-Бавария.а уже так точно не будет. Но всё же подводники очень и очень мощно контратакуют, причём это делают быстро и грамотно...
ОПС
ОПС
13 апреля в 08:02
Ну, что тут скажешь - молодцы.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ Байкал-38 (раскрыть)
13 апреля в 07:27
Не удивлюсь если так и выйдет.
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 06:13
А слабо в финал выйти?
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 05:00
Неожиданный результат но Баварии кроме себя не кого винить.
Gahi
Gahi
13 апреля в 04:32
Действительно это достижение "Вильярреала", выбить из турнира последнего представителя Бундеслиги и выйти в полуфинал Лиги Чемпионов УЕФА. Молодцы
mike60
mike60
13 апреля в 03:52
Да,хорош Эмери.11 трофеев завоевал.Не в первый раз уже он творит историю с командами второго эщелона.Так было с Севильев и тремя кубками Уефа,так и с Вильереаллом выиграл Лигу Европы.А сейчас уже в полуфинали.Как же не прав был Дзюба,обозвав его тренеришкой.
sv_1969
sv_1969
13 апреля в 01:17
С чем его и поздравляю
Loko57
Loko57
13 апреля в 00:52
Красавчики! От всей души желаю дальнейших побед!!!
A.S.A
A.S.A
13 апреля в 00:46
Да, помню то противостояние! Тогда Арсенал был на высоте, но увы, в финале проиграли...
Желтые и в этот раз скорее всего будут играть против английского клуба, и с Ливерпулем точно будет сложнее чем с Баварией
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 00:39
В полуфинале снова сдавать экзамен английскому клубу.
beefs
beefs
13 апреля в 00:25
Молодцы, так держать...
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 00:18, ред.
Унаи Эмери, - Герой Испанского футбола ⚽️ !!!☝️👍✌️😉
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