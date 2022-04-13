«Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов второй раз в истории

«Вильярреал» прошёл «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов по сумме двух встреч (1:0, 1:1).
Испанский клуб вышел в полуфинал ЛЧ второй раз в истории.
Впервые «Вильярреал» вышел в 1/2 финала ЛЧ в сезоне-2005/06, где уступил «Арсеналу».
В полуфинале нынешнего розыгрыша турнира «Вильярреал» встретится с победителем пары «Ливерпуль» – «Бенфика».
Для меня выход Эмери - конечно сенсация.ну и если Бенфика выбьет Ливерпуль - будет тоже сенсацией,но в это с трудом верится. Всё таки ожидал Ливерпуль-Бавария.а уже так точно не будет. Но всё же подводники очень и очень мощно контратакуют, причём это делают быстро и грамотно...
Для меня выход Эмери - конечно сенсация.ну и если Бенфика выбьет Ливерпуль - будет тоже сенсацией,но в это с трудом верится. Всё таки ожидал Ливерпуль-Бавария.а уже так точно не будет. Но всё же подводники очень и очень мощно контратакуют, причём это делают быстро и грамотно...
Желтые и в этот раз скорее всего будут играть против английского клуба, и с Ливерпулем точно будет сложнее чем с Баварией
Желтые и в этот раз скорее всего будут играть против английского клуба, и с Ливерпулем точно будет сложнее чем с Баварией