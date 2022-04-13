«Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов второй раз в истории

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13 апреля 2022, 00:16

«Вильярреал» прошёл «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов по сумме двух встреч (1:0, 1:1).

Испанский клуб вышел в полуфинал ЛЧ второй раз в истории.

Впервые «Вильярреал» вышел в 1/2 финала ЛЧ в сезоне-2005/06, где уступил «Арсеналу».

В полуфинале нынешнего розыгрыша турнира «Вильярреал» встретится с победителем пары «Ливерпуль» – «Бенфика».