Гасперини: «Таким командам, как „Аталанта“, трудно брать титулы»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался перед ответной игрой против клуба «РБ Лейпциг» в Лиге Европы. Первый матч между командами завершился вничью (1:1).
«Лейпциг» – непростой оппонент. Оба коллектива надеются победить, мы постараемся выйти в полуфинал. Это было бы превосходно, однако я не могу ничего предсказать. Мы обязаны максимально проявить себя.
Таким командам, как «Аталанта», трудно брать титулы, поэтому мы не обязаны выигрывать Лигу Европы. Но у нас есть такая возможность. Мы должны сосредоточиться на следующем матче и пройти как можно дальше.
футбол двух классно атакующих команд
футбол двух классно атакующих команд
Но командой руководит деспот Гасперини. Он в принципе вывел команду способную бороться за самые высокие места, с ним «Аталанта» стала атакующей командой, много забивает, но вот порой выиграть, что-нибудь значимое как раз мешает его упрямость. Иногда он не выпускает на поле игроков в хорошей форме и наоборот на поле находятся те, кто явно не в лучшей форме. Но это уже его стиль, а в свою работу он никого не допускает, даже руководство.
Кстати тут часто обсуждают тему какой тренер нужен МЮ, по моему мнению такой как Гасперини.
Но командой руководит деспот Гасперини. Он в принципе вывел команду способную бороться за самые высокие места, с ним «Аталанта» стала атакующей командой, много забивает, но вот порой выиграть, что-нибудь значимое как раз мешает его упрямость. Иногда он не выпускает на поле игроков в хорошей форме и наоборот на поле находятся те, кто явно не в лучшей форме. Но это уже его стиль, а в свою работу он никого не допускает, даже руководство.
Кстати тут часто обсуждают тему какой тренер нужен МЮ, по моему мнению такой как Гасперини.