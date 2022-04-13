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Гасперини: «Таким командам, как „Аталанта“, трудно брать титулы»

13 апреля 2022, 18:54
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался перед ответной игрой против клуба «РБ Лейпциг» в Лиге Европы. Первый матч между командами завершился вничью (1:1).

«Лейпциг» – непростой оппонент. Оба коллектива надеются победить, мы постараемся выйти в полуфинал. Это было бы превосходно, однако я не могу ничего предсказать. Мы обязаны максимально проявить себя.

Таким командам, как «Аталанта», трудно брать титулы, поэтому мы не обязаны выигрывать Лигу Европы. Но у нас есть такая возможность. Мы должны сосредоточиться на следующем матче и пройти как можно дальше.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 апреля в 19:17
Нехорошо так говорить, однако товарищ Гасперини, как по мне, уже давно перерос свой нынешний клуб. Пора б ему попробовать осуществить свою футбольную концепцию с более мастеровитой командой.
FenixSL
FenixSL
13 апреля в 19:14
однозначно это будет крутой футбол
футбол двух классно атакующих команд
Байкал-38.
Байкал-38.
13 апреля в 19:11
«Аталанта» команда уровня, которая является одним из главных претендентом на победу в лиге Европы в этом сезоне.
Но командой руководит деспот Гасперини. Он в принципе вывел команду способную бороться за самые высокие места, с ним «Аталанта» стала атакующей командой, много забивает, но вот порой выиграть, что-нибудь значимое как раз мешает его упрямость. Иногда он не выпускает на поле игроков в хорошей форме и наоборот на поле находятся те, кто явно не в лучшей форме. Но это уже его стиль, а в свою работу он никого не допускает, даже руководство.
Кстати тут часто обсуждают тему какой тренер нужен МЮ, по моему мнению такой как Гасперини.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
13 апреля в 19:09
Ну может и так.
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 19:06
Результат матча трудно предсказать.
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 19:03
Надеюсь что будет интересно
Cat01
Cat01
13 апреля в 18:55
Надо учиться
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