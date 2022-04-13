Гасперини: «Таким командам, как „Аталанта“, трудно брать титулы»

Главный тренер «Аталанты» высказался перед ответной игрой против клуба «РБ Лейпциг» в Лиге Европы. Первый матч между командами завершился вничью (1:1).

«Лейпциг» – непростой оппонент. Оба коллектива надеются победить, мы постараемся выйти в полуфинал. Это было бы превосходно, однако я не могу ничего предсказать. Мы обязаны максимально проявить себя.

Таким командам, как «Аталанта», трудно брать титулы, поэтому мы не обязаны выигрывать Лигу Европы. Но у нас есть такая возможность. Мы должны сосредоточиться на следующем матче и пройти как можно дальше.