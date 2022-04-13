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Лапорта: «Я думаю о Ла Лиге, надеюсь, мы сможем её выиграть»

13 апреля 2022, 19:48

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о надежде клуба на чемпионство в текущем сезоне.

Надеюсь, что мы сможем выиграть Ла Лигу. Хотелось бы сходить в диско-клуб «Luz de Gas», чтобы отпраздновать завоевание титула. Меня веселят все эти слухи, что мы можем купить одного нападающего или другого, когда у нас уже есть лучший – Ансу Фати. Он смог хорошо восстановиться, мы очень довольны этим. Говорят, что он уже готов играть, но лучше подождать еще пару недель, чтобы наверняка все было в норме. Мы хотим, чтобы он снова выступал и проявлял весь свой талант.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ GHOSТ ОF TSUSHIMA (комментарий удален) (раскрыть)
14 апреля в 15:48
Фантазёр.
chocopie748
chocopie748
14 апреля в 14:49
Денег-то на судеек хватит, халявщики балетные?
ОПС
ОПС
14 апреля в 13:08
Надеяться, конечно надо.
Jurabek Ishmuratov
Jurabek Ishmuratov
14 апреля в 09:20
Суперкубок УЕФА Реал Барселона.
Как вам такая сделка
112910415
112910415
14 апреля в 05:17
оптимистом быть лучше, чем наоборот !
Beka_byaka
Beka_byaka
14 апреля в 02:15, ред.
Уважаемый Лапорта, оптимизма в твоих словах столько что пришлось лезть и смотреть положение дел в таблице чемпионата. И к сожалению можно констатировать что Реал уже не досягаем, ну не знаю что должно случится с клубом, чтобы за последние несколько туров они проиграли 3 раза.

Но с другой стороны, в начале сезона до прихода Хави, все пророчили Барсе 5 а то и 6 место в этом году. Ржали что будут играть в ЛК.
В связи с этим даже 2 место по итогу я бы отнес к победе в Ла лиге. И скорее всего он Лапорта пойдет в этот диско клуб даже если займут 2 место.

А насчёт Фати, как минимум ему надо показать себя хотябы сезон, без травм и забитыми голами, чтобы начали верить в него.
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 02:07
Это вряд ли случится.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
13 апреля в 23:41
Лапорта и сам прекрасно понимает, что шансов выиграть Ла Лигу в нынешнем сезоне равны нулю.
Чего не скажешь в шутейном разговоре. Возможно эта была скрытая реклама диско - клуба «Luz de Gas».
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 апреля в 23:10, ред.
Не знаю как остальные, но насчёт Фати... лично я от высказывания Лапорты чуть стакан не выронил. Каковы в его понятии отличия между определениями "ХОРОШО восстановиться" и "ПРОСТО восстановиться" ? У кого какие мысли есть на сей счёт ?

По мне... Лапорта во время интервью пребывал в состоянии безудержной экзальтации.
eleven LC
eleven LC
13 апреля в 23:00, ред.
Если взглянуть адекватно на ситуацию в Примере то для того что бы Барселона смогла выиграть чемпионат Реал должен проиграть четыре матча из семи оставшихся
А Барса не должна терять очков вообще
Так что думаю Реал выиграет титул
А Барселона поборется в следующем сезоне!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 апреля в 22:58
В следующем сезоне ....может быть. Ведь еще будут желающие.
УЕСКА
УЕСКА
13 апреля в 22:51
Не в этом сезоне.
nikoladolgov
nikoladolgov
13 апреля в 22:34
А кто это ? Он бухой что ли ?
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 20:48
Это он День Космонавтики наверное отмечал !!!)))
FenixSL
FenixSL
13 апреля в 20:14
"у нас уже есть лучший – Ансу Фати"
с такими клоунскими заявлениями, даже как то жаль Барселону
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 20:07
Не в этом сезоне думаю
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 апреля в 20:00
Было бы интересно.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 апреля в 19:54
Все возможно.
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 19:53
Конечно в этом сезоне Ла Лигу Барса не выиграет, уж больно много было упущено в начале чемпионата, а вот на следующий сезон Барса вполне побороться за чемпионство.
Летом Хави подкорректирует состав и вперёд.
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