Лапорта: «Я думаю о Ла Лиге, надеюсь, мы сможем её выиграть»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о надежде клуба на чемпионство в текущем сезоне.

Надеюсь, что мы сможем выиграть Ла Лигу. Хотелось бы сходить в диско-клуб «Luz de Gas», чтобы отпраздновать завоевание титула. Меня веселят все эти слухи, что мы можем купить одного нападающего или другого, когда у нас уже есть лучший – Ансу Фати. Он смог хорошо восстановиться, мы очень довольны этим. Говорят, что он уже готов играть, но лучше подождать еще пару недель, чтобы наверняка все было в норме. Мы хотим, чтобы он снова выступал и проявлял весь свой талант.