Лапорта: «Я думаю о Ла Лиге, надеюсь, мы сможем её выиграть»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о надежде клуба на чемпионство в текущем сезоне.
Надеюсь, что мы сможем выиграть Ла Лигу. Хотелось бы сходить в диско-клуб «Luz de Gas», чтобы отпраздновать завоевание титула. Меня веселят все эти слухи, что мы можем купить одного нападающего или другого, когда у нас уже есть лучший – Ансу Фати. Он смог хорошо восстановиться, мы очень довольны этим. Говорят, что он уже готов играть, но лучше подождать еще пару недель, чтобы наверняка все было в норме. Мы хотим, чтобы он снова выступал и проявлял весь свой талант.
Как вам такая сделка
Как вам такая сделка
Но с другой стороны, в начале сезона до прихода Хави, все пророчили Барсе 5 а то и 6 место в этом году. Ржали что будут играть в ЛК.
В связи с этим даже 2 место по итогу я бы отнес к победе в Ла лиге. И скорее всего он Лапорта пойдет в этот диско клуб даже если займут 2 место.
А насчёт Фати, как минимум ему надо показать себя хотябы сезон, без травм и забитыми голами, чтобы начали верить в него.
Но с другой стороны, в начале сезона до прихода Хави, все пророчили Барсе 5 а то и 6 место в этом году. Ржали что будут играть в ЛК.
В связи с этим даже 2 место по итогу я бы отнес к победе в Ла лиге. И скорее всего он Лапорта пойдет в этот диско клуб даже если займут 2 место.
А насчёт Фати, как минимум ему надо показать себя хотябы сезон, без травм и забитыми голами, чтобы начали верить в него.
Чего не скажешь в шутейном разговоре. Возможно эта была скрытая реклама диско - клуба «Luz de Gas».
Чего не скажешь в шутейном разговоре. Возможно эта была скрытая реклама диско - клуба «Luz de Gas».
По мне... Лапорта во время интервью пребывал в состоянии безудержной экзальтации.
По мне... Лапорта во время интервью пребывал в состоянии безудержной экзальтации.
А Барса не должна терять очков вообще
Так что думаю Реал выиграет титул
А Барселона поборется в следующем сезоне!
А Барса не должна терять очков вообще
Так что думаю Реал выиграет титул
А Барселона поборется в следующем сезоне!
с такими клоунскими заявлениями, даже как то жаль Барселону
с такими клоунскими заявлениями, даже как то жаль Барселону
Летом Хави подкорректирует состав и вперёд.
Летом Хави подкорректирует состав и вперёд.