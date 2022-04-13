Дель Пьеро: «Модрич — выдающийся футболист»

Экс-игрок «Ювентуса» высказался после матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» (2:3).

Игра была восхитительной. Модрич изменил ход матча, он всё сделал. Поразительный вечер. Изначально «Челси» вроде бы контролировал ситуацию, однако потом всё изменилось. Казалось, что дело дойдет до серии пенальти. Это просто невероятно.

Мы с Лукой Модричем давно знакомы. Я очень рад этому, поскольку он — выдающийся футболист. После матча мы встретились и немного пообщались. Он вздохнул с облегчением. Я просто сказал ему: «Мой друг, ты всё смог сделать сам. Просто наслаждайся!»