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Дель Пьеро: «Модрич — выдающийся футболист»

13 апреля 2022, 19:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился в доп. время

Экс-игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался после матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» (2:3).

Игра была восхитительной. Модрич изменил ход матча, он всё сделал. Поразительный вечер. Изначально «Челси» вроде бы контролировал ситуацию, однако потом всё изменилось. Казалось, что дело дойдет до серии пенальти. Это просто невероятно.

Мы с Лукой Модричем давно знакомы. Я очень рад этому, поскольку он — выдающийся футболист. После матча мы встретились и немного пообщались. Он вздохнул с облегчением. Я просто сказал ему: «Мой друг, ты всё смог сделать сам. Просто наслаждайся!»

Ранее по теме дал комментарий сам Модрич.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ Heaven Can Wait (раскрыть)
14 апреля в 03:30
Это скорее Иньеста близок к Обладателю ЗМ Лука Модричу.
A.S.A
A.S.A
13 апреля в 22:21
Алекс тоже был выдающимся игроком, чего стоят его штрафные удары или голы пяточков...жаль в свое время ЗМ не выиграл
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 21:18
Модрич топ !
Heaven Can Wait
Heaven Can Wait ответ Caniggia (раскрыть)
13 апреля в 20:18
Думаю он любит эту игру, и пока может отдаёт ей всю свою энергию.
Heaven Can Wait
Heaven Can Wait
13 апреля в 20:17
Модрич один из тех кого уважают многие, он близок к уровню Иньесты.
VeniaminS
VeniaminS
13 апреля в 20:01
отлично играет.
Cat01
Cat01
13 апреля в 19:59
Вполне достоин приза!!!
Caniggia
Caniggia
13 апреля в 19:44
Да уж, Модрич гениален! Как можно находиться в такой великолепной форме в 36 лет, играя на мировом топ уровне?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 19:40
Вполне может быть...
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