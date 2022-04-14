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Гвардиола: «„Атлетико“ выглядел очень хорошо»

14 апреля 2022, 08:41
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после матча Лиги чемпионов против «Атлетико». Помимо этого, специалист прокомментировал полуфинальный жребий.

«Реал» — короли этого турнира. Для нас же это только третий полуфинал Лиги чемпионов. Однако если мы продолжим играть так, как во втором тайме матча с «Атлетико», то у нас не будет шансов. Мы должны сыграть так, как это было в первом матче в Манчестере, а также эпизодами так, как в первом тайме на выезде. Мы приехали в Испанию после игры с «Ливерпулем», и у нас не было времени для подготовки. «Атлетико» выглядел очень хорошо. Это было невероятно трудно. Мы выдержали.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
14 апреля в 09:13
Хотелось бы посмотреть и Челси с Атлетико, две мощные команды, может получилась бы заруба.
Elliada
Elliada
14 апреля в 08:50
С графиком МС не повезло. В соперниках одни топы, игры каждые 3 дня. Ни отдохнуть, ни подготовиться. Но пока справляются.

МС больше заслужил на выход в полуфинал, чем Атлетико
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