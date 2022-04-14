Гвардиола: «„Атлетико“ выглядел очень хорошо»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался после матча Лиги чемпионов против «Атлетико». Помимо этого, специалист прокомментировал полуфинальный жребий.

«Реал» — короли этого турнира. Для нас же это только третий полуфинал Лиги чемпионов. Однако если мы продолжим играть так, как во втором тайме матча с «Атлетико», то у нас не будет шансов. Мы должны сыграть так, как это было в первом матче в Манчестере, а также эпизодами так, как в первом тайме на выезде. Мы приехали в Испанию после игры с «Ливерпулем», и у нас не было времени для подготовки. «Атлетико» выглядел очень хорошо. Это было невероятно трудно. Мы выдержали.