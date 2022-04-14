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Коке: «„Атлетико“ критиковали, но мы гордимся тем, что сделали»

14 апреля 2022, 08:32
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Коке поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Я горд за партнеров по команде, ведь они выложились полностью. Команду не в чем упрекнуть. Горжусь всеми. У нас были моменты. «Атлетико» заслужил большего, мяч не влетел в сетку ворот, с чем и следует поздравить соперника. Что касается удаления Фелипе, то не знаю, что произошло, потому что я находился в тот момент на скамейке запасных. В футболе такое случается. Однако они просто лежали на газоне и тянули время – это очень раздражает, ибо у нас еще были шансы. Нас за подобное критикуют, а теперь давайте узнаем, что скажут люди сегодня. Все было видно. «Атлетико» критиковали, но мы гордимся тем, что сделали.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
14 апреля в 12:01
Погордились и хватит.
Aris
Aris
14 апреля в 08:43
Гордиться хамством и грязной игрой???! С виду нормальные люди, а на поле хам на хаме! Все по делу, туда и дорога!
Gahi
Gahi
14 апреля в 08:40
Молодцы, достойно сыграли особенно во втором матче.
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