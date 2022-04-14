Коке: «„Атлетико“ критиковали, но мы гордимся тем, что сделали»

Полузащитник «Атлетико» поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Я горд за партнеров по команде, ведь они выложились полностью. Команду не в чем упрекнуть. Горжусь всеми. У нас были моменты. «Атлетико» заслужил большего, мяч не влетел в сетку ворот, с чем и следует поздравить соперника. Что касается удаления Фелипе, то не знаю, что произошло, потому что я находился в тот момент на скамейке запасных. В футболе такое случается. Однако они просто лежали на газоне и тянули время – это очень раздражает, ибо у нас еще были шансы. Нас за подобное критикуют, а теперь давайте узнаем, что скажут люди сегодня. Все было видно. «Атлетико» критиковали, но мы гордимся тем, что сделали.