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Капелло: «„Реал“ может выиграть Лигу чемпионов»

14 апреля 2022, 00:40

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло высказался о «Реале» в качестве фаворита текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Реал» способен выиграть Лигу чемпионов. Они знают, что у них замечательный состав, но все они жертвуют собой, Анчелотти придает им индивидуальности, и у них превосходный центральный нападающий. Ранее я не считал их фаворитами, однако теперь, на мой взгляд, они вполне могут ими стать.

Ранее «Реал» смог выйти в полуфинал ЛЧ.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 14:07
Реал главный фаворит
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
14 апреля в 10:53, ред.
    STVA 1
    STVA 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    14 апреля в 10:34
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ STVA 1 (раскрыть)
      14 апреля в 09:46, ред.
      Чувак. Ты ж не хуже меня знаешь, что "ЕСЛИ БЫ" канает только в национальном чемпе, где можно с чистой совестью прос*ать Эль Классико 0 : 4, и тем не менее стать чемпионами страны. В ЛЧ одна фатальная ошибка, какой-нибудь мимолётный расслабон, ошибочный план на игру и состав... и всё - досвидос!

      Допускаю, что чисто в футбольном плане Челси по многим аспектам превосходил Мадрид..., однако Реал как никто другой ловит оппонентов на всём, что предоставляется возможным, делая разницу в свою пользу не только в спортивном, но и в организационном и ментальном отношении. Поэтому ПСЖ и Челси сидят теперь дома, а РМ идёт дальше.
      STVA 1
      STVA 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      14 апреля в 09:30
      Это твоё мнение... Спорить мне не к чему. Единственное что скажу что они "рационально" горели 0-3 и если бы не гений Луки то также "рационально" вылетели бы из ЛЧ.
      NOVA
      NOVA
      14 апреля в 09:21
      главное выйти в финал, а уже там можно будет думать об победе!!! вперед и удачи Реалу!!!
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ STVA 1 (раскрыть)
      14 апреля в 08:55, ред.
      Как раз таки по матчу с Челси и скажешь. Посмотри как органично и РАЦИОНАЛЬНО "сливки" всё делали: где надо отдавали инициативу, экономя силы на контратаки; рвали ритм посредством тактики мелкого фола, сбивая темп у атакующих и скоростных исполнителей "синих"; сохранили и пронесли сквозь игру спокойствие, настрой и концентрацию, позволившую забить практически из всего, что было создано - здесь Анчи своей харизмой и показным контролем ситуации гроссмейстерски переиграл скачущего, наводящего беспокойство на своих, Тухеля.

      P.S. Если вкупе, то мы наблюдали победу класса, тактики и опыта над силой, скоростью и ...молодостью.)
      нечитайло
      нечитайло
      14 апреля в 08:36
      Шансы у всех одинаковые
      ДАША Д
      ДАША Д
      14 апреля в 08:29
      Шансы - 25%.
      ОПС
      ОПС
      14 апреля в 08:18
      А может и не сможет.
      Vladimir808
      Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
      14 апреля в 08:15
      Пусть не соглашаются,)
      А я хочу испанский финал!!!)
      sv_1969
      sv_1969
      14 апреля в 08:15
      Пора бы Сити взять Ушастого
      STVA 1
      STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
      14 апреля в 08:14
      По матчу с Челси не скажешь
      lotsman
      lotsman
      14 апреля в 08:12
      Реал вполне может выиграть. У них сейчас хорошая игра.
      mihaluch
      mihaluch
      14 апреля в 08:00
      В наше время всё возможно.
      djurvas4ut86
      djurvas4ut86
      14 апреля в 07:45
      За земляка, папу Карло, дед явно топит
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      14 апреля в 07:45
      И может и выиграет!
      4w8m9y2pkzev
      4w8m9y2pkzev
      14 апреля в 07:43
      Ливер выиграет ЛЧ
      Gahi
      Gahi
      14 апреля в 07:21
      Каждая команда из полуфиналистов думает также, что готова и может выирать Лигу Чемпионов УЕФА.
      shlomo
      shlomo
      14 апреля в 07:21
      Посмотрим и все увидим..:)
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      14 апреля в 07:11
      Этот дед частенько стал выступать.
      Mangur
      Mangur
      14 апреля в 07:10
      Силы есть, значит задачи поставлены приоритетные
      STVA 1
      STVA 1
      14 апреля в 07:09
      А может и не выиграть
      SHMEL258
      SHMEL258
      14 апреля в 06:59
      Сейчас кто угодно может выиграть ЛЧ, по четвертьфиналам все увидели.
      stanichnik
      stanichnik
      14 апреля в 06:57
      Английские клубы могут с этим не согласиться
      jgy8hpzy9wqm
      jgy8hpzy9wqm
      14 апреля в 06:40
      Пока не особо верится
      ABir
      ABir
      14 апреля в 05:51
      Дойдя до полуфинала, об этом можно серьезно рассуждать, но надо готовиться к очень тяжелой борьбе
      Adrian von Ziegler
      Adrian von Ziegler
      14 апреля в 05:41
      Не думаю.
      Carl Lewis
      Carl Lewis
      14 апреля в 05:38
      Может, если другие не будут играть.
      112910415
      112910415
      14 апреля в 05:28
      фифти - фифти, как говорится
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