Капелло: «„Реал“ может выиграть Лигу чемпионов»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло высказался о «Реале» в качестве фаворита текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Реал» способен выиграть Лигу чемпионов. Они знают, что у них замечательный состав, но все они жертвуют собой, Анчелотти придает им индивидуальности, и у них превосходный центральный нападающий. Ранее я не считал их фаворитами, однако теперь, на мой взгляд, они вполне могут ими стать.
Ранее «Реал» смог выйти в полуфинал ЛЧ.
А ты чё осамогонился на ровном месте ? Вродь не горшком тебя назвал... и родился ты в СССР, понимать безобидный сленг битников 60-х годов по идее должен... Не хипповал по молодости, чтоль ?
А ты чё осамогонился на ровном месте ? Вродь не горшком тебя назвал... и родился ты в СССР, понимать безобидный сленг битников 60-х годов по идее должен... Не хипповал по молодости, чтоль ?
Допускаю, что чисто в футбольном плане Челси по многим аспектам превосходил Мадрид..., однако Реал как никто другой ловит оппонентов на всём, что предоставляется возможным, делая разницу в свою пользу не только в спортивном, но и в организационном и ментальном отношении. Поэтому ПСЖ и Челси сидят теперь дома, а РМ идёт дальше.
Допускаю, что чисто в футбольном плане Челси по многим аспектам превосходил Мадрид..., однако Реал как никто другой ловит оппонентов на всём, что предоставляется возможным, делая разницу в свою пользу не только в спортивном, но и в организационном и ментальном отношении. Поэтому ПСЖ и Челси сидят теперь дома, а РМ идёт дальше.
P.S. Если вкупе, то мы наблюдали победу класса, тактики и опыта над силой, скоростью и ...молодостью.)
P.S. Если вкупе, то мы наблюдали победу класса, тактики и опыта над силой, скоростью и ...молодостью.)
А я хочу испанский финал!!!)
А я хочу испанский финал!!!)