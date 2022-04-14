Капелло: «„Реал“ может выиграть Лигу чемпионов»

Бывший главный тренер «Реала» высказался о «Реале» в качестве фаворита текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Реал» способен выиграть Лигу чемпионов. Они знают, что у них замечательный состав, но все они жертвуют собой, Анчелотти придает им индивидуальности, и у них превосходный центральный нападающий. Ранее я не считал их фаворитами, однако теперь, на мой взгляд, они вполне могут ими стать.