Марсело и Менди не сыграют за «Реал» с «Севильей» из-за травм

За «Реал» в матче «Севильей» не смогут сыграть два футболиста.
В сегодняшней тренировке мадридской команды не принимают участия из-за мышечных травм левые защитники Марсело и Ферлан Менди.
Французский игрок пропустит примерно две недели, бразилец выбыл на одну.
«Реал» встретится с «Севильей» в 32-м туре Примеры 17 апреля. Начало матча – в 22:00 мск.
Ранее появлялась информация, что «Реал» не будет продлевать контракт с Марсело.
пока идут разговоры о Мбаппе, Холланде и Тчуамени
лучше бы думали как менять всю линию обороны
ну за исключением Милитао
пока идут разговоры о Мбаппе, Холланде и Тчуамени
лучше бы думали как менять всю линию обороны
ну за исключением Милитао