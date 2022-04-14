Марсело и Менди не сыграют за «Реал» с «Севильей» из-за травм

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14 апреля 2022, 14:36

За «Реал» в матче «Севильей» не смогут сыграть два футболиста.

В сегодняшней тренировке мадридской команды не принимают участия из-за мышечных травм левые защитники и .

Французский игрок пропустит примерно две недели, бразилец выбыл на одну.

«Реал» встретится с «Севильей» в 32-м туре Примеры 17 апреля. Начало матча – в 22:00 мск.

Ранее появлялась информация, что «Реал» не будет продлевать контракт с Марсело.