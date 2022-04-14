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Марсело и Менди не сыграют за «Реал» с «Севильей» из-за травм

14 апреля 2022, 14:36
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

За «Реал» в матче «Севильей» не смогут сыграть два футболиста.

В сегодняшней тренировке мадридской команды не принимают участия из-за мышечных травм левые защитники Марсело и Ферлан Менди.

Французский игрок пропустит примерно две недели, бразилец выбыл на одну.

«Реал» встретится с «Севильей» в 32-м туре Примеры 17 апреля. Начало матча – в 22:00 мск.

Ранее появлялась информация, что «Реал» не будет продлевать контракт с Марсело.

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Все комментарии
протон
протон
14 апреля в 19:35
Мог бы сыграть кто-то молодой, но, зная Карло, это будет Начо или Алаба, а второй из них сыграет в центре.
FenixSL
FenixSL
14 апреля в 15:44
что то Менди травмируется ОЧЕНЬ ЧАСТО
пока идут разговоры о Мбаппе, Холланде и Тчуамени
лучше бы думали как менять всю линию обороны
ну за исключением Милитао
drug01
drug01
14 апреля в 15:16
Очень жаль!??
sv_1969
sv_1969
14 апреля в 15:13
Шанс для Севильи
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 14:55
Реал и без них способен выиграть.
Carl Lewis
Carl Lewis
14 апреля в 14:46
Ну потеря конечно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 14:39
Плохо для Реала...
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 14:38
Это потеря для Реала.
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