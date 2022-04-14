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Клопп: «Мы часто думаем о матчах с „Ман Сити“»

14 апреля 2022, 19:47
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал накануне матча с «Манчестер Сити» в Кубке Англии.

Мы часто думаем об этих матчах. Недавно мы сыграли 2:2, но уверен, что мои ребята могут сыграть гораздо лучше.

Это кубковый матч, если мы снова сыграем 2:2, то будут дополнительное время и пенальти. Это была бы безумная развязка.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
15 апреля в 14:09
Фактор моралки тоже нельзя отбрасывать. Помнишь, с Челси тоже мол ненужные матчи спустя рукава провели и слили, что в финале ЛЧ вылилось в непонятно что. я Жду победу, точнее победа и нужна. Еще с Реалом играть, менталка нужна и ее надо добывать в любом матче, неважно нужный или лишний, ненужных матчей не бывает, психологию не обманешь
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 21:58
Клопп должен побеждать!
goalaktika
goalaktika
14 апреля в 21:28
У Клоппа есть возможность доказать что, он сильнее лысого
Igo0rek
Igo0rek
14 апреля в 20:32
Надеюсь Пеп выпустит резервный состав. Логичнее все силы бросить на АПЛ и ЛЧ.
Igo0rek
Igo0rek
14 апреля в 20:31
Сейчас это самая громкая вывеска в Англии
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 20:18
Мы часто думаем аж голова распухла.
Байкал-38
Байкал-38
14 апреля в 20:10
Ну если ещё и в лиге чемпионов в финале сыграют, а такая вероятность есть, то будет просто серия года в европейском футболе.

Раньше главным событием в европейском футболе было Эль-Класико, но в этом сезоне противостояние МС-Ливерпуль бьёт все рекорды.

Никто не говорит, что Эль-Класико теперь не главное событие, оно будет всегда на первом месте, но в этом сезоне уступило место этой парочке.
shlomo
shlomo
14 апреля в 20:02
Удачи тебе Юрген!.... нужно решать все вопросы в основное время
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 19:50
Я думаю в этот раз вам повезёт.
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