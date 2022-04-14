Клопп: «Мы часто думаем о матчах с „Ман Сити“»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал накануне матча с «Манчестер Сити» в Кубке Англии.
Мы часто думаем об этих матчах. Недавно мы сыграли 2:2, но уверен, что мои ребята могут сыграть гораздо лучше.
Это кубковый матч, если мы снова сыграем 2:2, то будут дополнительное время и пенальти. Это была бы безумная развязка.
Раньше главным событием в европейском футболе было Эль-Класико, но в этом сезоне противостояние МС-Ливерпуль бьёт все рекорды.
Никто не говорит, что Эль-Класико теперь не главное событие, оно будет всегда на первом месте, но в этом сезоне уступило место этой парочке.
Раньше главным событием в европейском футболе было Эль-Класико, но в этом сезоне противостояние МС-Ливерпуль бьёт все рекорды.
Никто не говорит, что Эль-Класико теперь не главное событие, оно будет всегда на первом месте, но в этом сезоне уступило место этой парочке.