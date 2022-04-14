Клопп: «Мы часто думаем о матчах с „Ман Сити“»

Наставник «Ливерпуля» порассуждал накануне матча с «Манчестер Сити» в Кубке Англии.

Мы часто думаем об этих матчах. Недавно мы сыграли 2:2, но уверен, что мои ребята могут сыграть гораздо лучше.

Это кубковый матч, если мы снова сыграем 2:2, то будут дополнительное время и пенальти. Это была бы безумная развязка.