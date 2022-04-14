Каррера: «ЦСКА готов к сезону намного лучше „Спартака“. Это очень обидно»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил выступление красно-белых и ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ.
Не могу судить об игре ЦСКА, потому что не видел ни одного полного матча команды в этом сезоне. Но их положение в турнирной таблице говорит о том, что они хорошо подготовились к сезону и сделали очень грамотные приобретения зимой. Поэтому ЦСКА заслуженно идет в тройке и даже может стать вторым, на мой взгляд.
Разница мест в турнирной таблице между «Спартаком» и ЦСКА говорит о том, что команда Алексея Березуцкого была намного лучше готова к сезону. Конечно, это очень обидно. 9-е место – совсем не место «Спартака».
Также недавно Каррера высказался об уровне судейства в РПЛ.
Вы только вдумайтесь, они не столько сколько переживают за свой клуб, они переживают, что кто то удачнее выступил. Это вообще нормально?
То есть если ЦСКА предположим по итогам сезона занял бы место на строчку ниже, к примеру Спартак 11 место, а ЦСКА 12 место, то что сезон удался?
Надо прежде всего отталкиваться от себя и стараться, что бы твоя команда была выше, а не что бы принципиальный соперник был ниже.
Ушла из Спартака логика победителя, ой ушла, да ещё в неизвестном направлении!
Вы только вдумайтесь, они не столько сколько переживают за свой клуб, они переживают, что кто то удачнее выступил. Это вообще нормально?
То есть если ЦСКА предположим по итогам сезона занял бы место на строчку ниже, к примеру Спартак 11 место, а ЦСКА 12 место, то что сезон удался?
Надо прежде всего отталкиваться от себя и стараться, что бы твоя команда была выше, а не что бы принципиальный соперник был ниже.
Ушла из Спартака логика победителя, ой ушла, да ещё в неизвестном направлении!