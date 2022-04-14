Каррера: «ЦСКА готов к сезону намного лучше „Спартака“. Это очень обидно»

Бывший главный тренер «Спартака» сравнил выступление красно-белых и ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ .

Не могу судить об игре ЦСКА , потому что не видел ни одного полного матча команды в этом сезоне. Но их положение в турнирной таблице говорит о том, что они хорошо подготовились к сезону и сделали очень грамотные приобретения зимой. Поэтому ЦСКА заслуженно идет в тройке и даже может стать вторым, на мой взгляд.