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Каррера: «ЦСКА готов к сезону намного лучше „Спартака“. Это очень обидно»

14 апреля 2022, 16:05

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил выступление красно-белых и ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ.

Не могу судить об игре ЦСКА, потому что не видел ни одного полного матча команды в этом сезоне. Но их положение в турнирной таблице говорит о том, что они хорошо подготовились к сезону и сделали очень грамотные приобретения зимой. Поэтому ЦСКА заслуженно идет в тройке и даже может стать вторым, на мой взгляд.

Разница мест в турнирной таблице между «Спартаком» и ЦСКА говорит о том, что команда Алексея Березуцкого была намного лучше готова к сезону. Конечно, это очень обидно. 9-е место – совсем не место «Спартака».

Также недавно Каррера высказался об уровне судейства в РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
15 апреля в 01:38
Не сказал бы, что ЦСКА хорошо подготовился чемпионату. Очевидно, что ЦСКА заиграл с приходом новичков. Те кто свершил этот качественный трансфер и сами игроки заслуживают похвалы.
До прихода новичков Языджи,Карраскаля и т.д ЦСКА так жде играл невзрачно и относительно не далеко бы в таблице от Спартака.Каррера не совсем в теме.Физ подготовка вообще тут не причем.У Спартака из новичков вообще никто не усилил,Николссона не считаю,так как он по сути не усиление а азмена одного игрока на другого,на Понсе,который так же забивал за Спартак,и как оказалось,уже в это время оправился от травмы и забил в первом своем матче в Италии.Мартинс оказался опорник дно,Пруцев и Классон вообще не играют,Хлусевич очень сильно старается -дает объем большой на поле,но пока этим и граничивается.Вот вам и итог,где ЦСКА и где Спартак.А физ подоготовка была нормальная,на сборах игроки сами говорили что при Ваноли пашут как никогда, да и в матчах не замечено,что команда уступает другим командам в физухе.
oFANATo
oFANATo
14 апреля в 22:41
Каррере обидно ...а нам приятно..
makkie
makkie
14 апреля в 21:01
Не сказал бы.
Просто у цска выстрелили все новички, а у Спартака пока нет.
Плюс во многих матчах у цска шла игра и везение было на их стороне. Первые проблемы начались в матчах с Уралом и Химками, где цска чудом набрал 1 очко (а мог и довольствоваться нулём).

А вот Спартак растерял много очков из-за слабой реализации, невезения и судейских ошибок. Должны были обыгрывать и Нижний, и Локо, и Краснодар, да и в дерби могли бороться и цеплять очки.

Например, сейчас мы видим, что цска подсел физически, где-то ментально, у новичков перестало получаться в атаке - от этого пропала лёгкость и ушли победы. Спартак же в одну калитку переиграл тот же Арсенал. Так что я бы не спешил с выводами на тему, кто лучше подготовился к весеннему отрезку. Хотя, понятное дело, что Спартак уже ни за что не борется, а у цска шансы на тройку.
lotsman
lotsman
14 апреля в 20:36
Так надо делать команду, чтобы она была лучшей.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
14 апреля в 19:14
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    14 апреля в 17:58
    Судя по его последним комментариям он хочет вернуться в Спартак
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    14 апреля в 16:26
    Эксперт по спартаку, походу в спартаке макаронника научили кирять без закуси.
    Байкал-38
    Байкал-38
    14 апреля в 16:14
    Никогда не понимал таких высказывании. Много раз слышал от тех же спартачей когда сезон провальный. Мы мол простим команде сезон если обыграем армейцев.
    Вы только вдумайтесь, они не столько сколько переживают за свой клуб, они переживают, что кто то удачнее выступил. Это вообще нормально?
    То есть если ЦСКА предположим по итогам сезона занял бы место на строчку ниже, к примеру Спартак 11 место, а ЦСКА 12 место, то что сезон удался?
    Надо прежде всего отталкиваться от себя и стараться, что бы твоя команда была выше, а не что бы принципиальный соперник был ниже.
    Ушла из Спартака логика победителя, ой ушла, да ещё в неизвестном направлении!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    14 апреля в 16:13
    Для бывшего гпавного тренера СпаМа обида естественна, а кто виноват, в том что плохо провели зимней перерыв ? Фамилии и имена где?
    ПУСТОСЛОВИЕ.
    STVA 1
    STVA 1 ответ beefs (раскрыть)
    14 апреля в 16:12
    Зареме всё по барабану! Щас выс-рет что нить и жизнь удалась))
    beefs
    beefs
    14 апреля в 16:09
    а Зареме не обидно...
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